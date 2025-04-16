Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 144 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 46 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
186,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 46 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
160,41
Экономия при брони: -32,94 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 46 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
186,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 46 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
159,77
Экономия при брони: -7,68 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 46 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 46 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
159,27
Экономия при брони: -31,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 46 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
159,91
Экономия при брони: -8,16 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 46 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
195,88
Экономия при брони: -9,66 грн
Подорожник
Закрыто
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Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
186,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 46 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
159,66
Экономия при брони: -7,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 46 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 46 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
154,27
Экономия при брони: -6,13 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 46 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
186,60 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 46 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
162,34
Экономия при брони: -14,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 16 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
186,60 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 46 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
186,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 46 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
158,04
Экономия при брони: -8,52 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 46 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
186,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 46 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
186,60 грн