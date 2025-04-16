Николаев (адрес не указан)
Доступно в 96 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 51 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
160,10
Экономия при брони: -32,06 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
186,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
157,17
Экономия при брони: -18,31 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
186,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
159,38
Экономия при брони: -25,06 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
157,98
Экономия при брони: -23,66 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
186,60 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
186,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 21 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
186,60 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 21 мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
154,19
Экономия при брони: -34,34 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 51 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
160,45
Экономия при брони: -29,55 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
158,86
Экономия при брони: -27,96 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
170,80
Экономия при брони: -31,50 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
158,51
Экономия при брони: -38,66 грн