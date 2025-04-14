Днепр (адрес не указан)
Доступно в 187 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
164,36
Экономия при брони: -35,91 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
160,19
Экономия при брони: -31,74 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
156,92
Экономия при брони: -11,67 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
187,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
182,70
Экономия при брони: -48,50 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
164,56
Экономия при брони: -6,94 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
161,88
Экономия при брони: -29,94 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
187,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
163,13
Экономия при брони: -5,62 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
166,17
Экономия при брони: -8,66 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
155,83
Экономия при брони: -25,09 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
153,70
Экономия при брони: -21,77 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
160,54
Экономия при брони: -28,61 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
163,53
Экономия при брони: -5,24 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
187,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
177,32
Экономия при брони: -5,18 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
159,40
Экономия при брони: -8,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
156,26
Экономия при брони: -9,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
187,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
162,12
Экономия при брони: -11,25 грн