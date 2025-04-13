Киев (адрес не указан)
Доступно в 588 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
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Открывается через 54 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
187,50 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
194,60
Экономия при брони: -41,74 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
158,20
Экономия при брони: -7,61 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
154,42
Экономия при брони: -8,22 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
187,50 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
158,89
Экономия при брони: -24,06 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
157,02
Экономия при брони: -11,18 грн
Аптека доброго дня
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
1.4 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
158,75
Экономия при брони: -23,92 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
161,10
Экономия при брони: -15,90 грн