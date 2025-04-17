Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 75 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
186,50 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
178,48
Экономия при брони: -5,35 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
186,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
186,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
163,08
Экономия при брони: -27,89 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
186,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
195,82
Экономия при брони: -10,45 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
186,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
157,79
Экономия при брони: -22,60 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
186,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
154,25
Экономия при брони: -23,09 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
155,39
Экономия при брони: -19,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
186,50 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
156,96
Экономия при брони: -25,88 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
186,50 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
186,50 грн