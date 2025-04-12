Фармакодинамика.

Озельтамивир фосфат является пропрепаратом активного метаболита (озельтамивира карбоксилата). Активный метаболит представляет собой селективный ингибитор фермента нейраминидазы вирусов гриппа, представляющий собой гликопротеин на поверхности вириона. Активность вирусного фермента нейраминидазы важна для проникновения вируса в неинфицированные клетки, высвобождения новообразованных вирусных частиц из инфицированных клеток и дальнейшего распространения вируса в организме.

Озельтамивир карбоксилат ингибирует нейраминидазу вирусов гриппа типов А и В in vitro. Озельтамивира фосфат ингибирует репликацию вируса и его патогенность in vitro. Озельтамивир при пероральном применении ингибирует репликацию вирусов гриппа типов А и В и его патогенность на моделях гриппозной инфекции у животных in vivo при антивирусной экспозиции, которая достигалась у человека при применении дозы 75 мг 2 раза в сутки.

Антивирусная активность озельтамивира была подтверждена по отношению к вирусам гриппа типов А и В в экспериментальных исследованиях у здоровых добровольцев.

Значение ІС50 озельтамивира для фермента нейраминидазы клинических изолятов вирусов гриппа А колебались 0,1 — 1,3 нмоль, а для вирусов гриппа В составляли 2,6 нмоль. В опубликованных данных исследований отмечались более высокие значения ІС50 для вирусов гриппа В с медианой 8,5 нмоль.

Резистентность к озельтамивиру

Клинические исследования. Риск появления вирусов гриппа с пониженной чувствительностью или выраженной резистентностью к озельтамивиру изучался во время клинических исследований. Развитие резистентности к озельтамивиру у вируса во время лечения наблюдалось чаще у детей, чем у взрослых, варьируя от менее 1% у взрослых до 18% у младенцев в возрасте младше 1 года. Дети-носители вируса, резистентного к озельтамивиру, в целом выделяли вирус в течение более длительного периода по сравнению с нерезистентным вирусом. Однако вызванная лечением резистентность к озельтамивиру не влияла на ответ на лечение и не приводила к продлению симптомов гриппа.

В целом более высокая частота резистентности к озельтамивиру наблюдалась у взрослых и подростков с ослабленным иммунитетом, получавших стандартную или двойную дозу озельтамивира в течение 10 дней [14,5% (10/69) в группе стандартной дозы и 2,7% в группе двойной дозы], по сравнению с данными исследований с участием взрослых и подростков без других заболеваний, получавших лечение озельтамивиром. Большинство взрослых пациентов, у которых развилась резистентность, были пациентами после трансплантации (8/10 пациентов в группе стандартной дозы и 2/2 пациентов в группе двойной дозы). Большинство пациентов с вирусом, резистентным к озельтамивиру, были инфицированы вирусом гриппа типа А и выделяли вирус в течение более продолжительного срока.

Частота резистентности к озельтамивиру у детей с ослабленным иммунитетом (≤ 12 лет), получавших лекарственное средство в двух исследованиях, равнялась 20,7% (6/29). Из шести детей с ослабленным иммунитетом, у которых наблюдалось развитие резистентности к озельтамивиру в течение лечения, 3 пациента получали стандартную дозу и 3 пациента — высокую (двойную или тройную) дозу. Большинство из них был острый лимфоидный лейкоз и возраст ≤5 лет.

Частота развития резистентности к озельтамивиру в клинических исследованиях

Популяция пациентов Пациенты с мутациями резистентности (%) Фенотипирование* Гено- и фенотипирование* Взрослые и подростки 0,88% (21/2382) 1,13% (27/2396) Дети (1—12 лет) 4,11% (71/1726) 4,52% (78/1727) Младенцы (меньше 1 года) 18,31% (13/71) 18,31% (13/71)

*Полное генотипирование во всех исследованиях не проводилось.

Профилактика гриппа

Нет подтверждения возникновения резистентности к лекарственному средству, ассоциированному с применением препарата Озельтамивир, в проведенных на сегодня клинических исследованиях профилактики гриппа после контакта (7 дней), членам семьи после контакта (10 дней) и сезонной профилактики гриппа (42 дня) у пациентов с ослабленным иммунитетом. Во время 12-недельного исследования профилактики у пациентов с ослабленным иммунитетом возникновения резистентности не наблюдалось.

Клинические данные и данные наблюдений. В вирусах гриппа типа A и B, выделенных у пациентов без экспозиции озельтамивиром, in vitro были обнаружены естественные мутации, ассоциированные с пониженной чувствительностью к озельтамивиру. Резистентные штаммы, отобранные при лечении озельтамивиром, были выделены у пациентов с нормальным и ослабленным иммунитетом. У пациентов с ослабленным иммунитетом и детей младшего возраста риск развития резистентности к озельтамивиру при лечении вируса более высок.

Было обнаружено, что резистентные к озельтамивир вирусы, выделенные у пациентов, получавших лечение озельтамивиром, и резистентные к озельтамивиру лабораторные штаммы вирусов гриппа содержат мутации в нейраминидазах N1 и N2. Мутации резистентности имели тенденцию быть специфичными к вирусному подтипу. С 2007 г. спорадически проявлялась резистентность, возникающая естественным путем и ассоциированная с мутацией H275Y, в сезонных штаммах H1N1. Как оказалось, чувствительность к озельтамивиру и распространенность таких вирусов меняется сезонно и географически. В 2008 г. H275Y была обнаружена у >99% циркулирующих изолятов гриппа H1N1 в Европе. В 2009 г. вирус гриппа H1N1 («свиной грипп») был почти однородно чувствительным к озельтамивиру, при этом поступали спорадические сообщения о резистентности при применении препарата с целью лечения и профилактики.

Фармакокинетика.

Всасывание

После перорального приема озельтамивира фосфат (пропрепарат) легко всасывается в пищеварительном тракте и в значительной степени превращается в активный метаболит (озельтамивира карбоксилат) под действием печеночных эстераз. Не менее 75% принятой внутрь дозы попадает в системное кровообращение посредством активного метаболита, менее 5% — в виде исходного препарата. Плазменные концентрации как пропрепарата, так и активного метаболита пропорциональны дозе, поэтому не зависят от одновременного применения с пищей.

Распределение

У человека средний объем распределения активного метаболита в равновесном состоянии — около 23 л, объем, эквивалентный объему внеклеточной жидкости организма. Поскольку активность нейраминидазы является внеклеточной, озельтамивира карбоксилат достигает всех основных мест локализации гриппозной инфекции.

Связывание активного метаболита с белками плазмы крови человека низкое (около 3%).

Метаболизм

Озельтамивир в значительной степени превращается в озельтамивира карбоксилат под действием эстераз, находящихся преимущественно в печени. Ни озельтамивира фосфат, ни активный метаболит не являются субстратами или ингибиторами основных изоферментов системы цитохрома Р450 в исследованиях in vitro. Никаких конъюгатов фазы 2 для обоих соединений обнаружено in vivo не было.

Выведение

Всосавшийся озельтамивир выводится главным образом (> 90%) путем превращения в озельтамивира карбоксилат, который не подвергается дальнейшей трансформации и выводится с мочой. У большинства пациентов максимальная концентрация активного метаболита в плазме крови снижается с периодом полувыведения 6–10 часов. Полностью активный метаболит выводится почками. Почечный клиренс (18,8 л/ч) превышает скорость клубочковой фильтрации (7,5 л/ч), что указывает на то, что дополнительно препарат выводится путем канальцевой секреции. С калом выводится менее 20% принятого внутрь радиоактивно обозначенного препарата.

Фармакокинетика в специальных группах.

Дети в возрасте старше 1 года

Фармакокинетику озельтамивира изучали у детей в возрасте 1 — 16 лет в фармакокинетическом исследовании с однократным приемом препарата. Фармакокинетика при многократном приеме изучалась у небольшого количества детей в клиническом исследовании эффективности. У детей младшего возраста выведение препарата и активного метаболита происходило быстрее, чем у взрослых, что приводило к более низкой экспозиции, выраженной в мг/кг дозы. Прием препарата в дозе 2 мг/кг дает ту же экспозицию озельтамивира карбоксилата, которая достигается у взрослых после однократного приема 75 мг препарата (эквивалентно около 1 мг/кг). Фармакокинетика озельтамивира у детей и подростков в возрасте старше 12 лет такая же, как и у взрослых.

Пациенты пожилого возраста

У больных пожилого возраста (65–78 лет) экспозиция активного метаболита в равновесном состоянии на 25–35% выше, чем у младших пациентов (<65 лет) при применении аналогичных доз озельтамивира. Период полувыведения препарата у лиц пожилого возраста схож с таковым у младших пациентов. На основе экспозиции препарата и переносимости нет необходимости в коррекции дозы пациентам пожилого возраста, кроме пациентов с умеренной или тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина < 60 мл/мин) (см. раздел «Способ применения и дозы»).

Пациенты с поражением почек

Прием озельтамивира фосфата 100 мг 2 раза в сутки в течение 5 дней пациентами с разной степенью поражения почек продемонстрировал, что экспозиция озельтамивира карбоксилата обратно пропорциональна снижению функции почек. Для дозирования см. раздел «Способ применения и дозы».

Пациенты с поражением печени

По результатам in vitro исследований, не ожидается ни значительного увеличения экспозиции озельтамивира, ни значительного снижения экспозиции активного метаболита озельтамивира у пациентов с нарушением функции печени (см. раздел «Способ применения и дозы»).

Беременные

Сводный популяционный фармакокинетический анализ указывает на то, что режим дозирования препарата Озельтамивир, описанный в разделе «Способ применения и дозы», приводит к меньшей экспозиции (в среднем 30% в течение всех триместров) активного метаболита у беременных по сравнению с небеременными. Однако меньшая предполагаемая экспозиция остается выше ингибирующих концентраций (значение IC95) и диапазонов штаммов вируса гриппа на терапевтическом уровне. Кроме того, данные обсервационных исследований отражают пользу текущего режима дозирования для данной категории пациентов. Таким образом, не рекомендуется корректировать дозу для беременных при лечении или профилактике гриппа (см. раздел «Применение в период беременности или кормления грудью»).

Пациенты с ослабленным иммунитетом

Популяционные фармакокинетические анализы продемонстрировали, что применение озельтамивира взрослым и детям (< 18 лет) с ослабленным иммунитетом (как указано в разделе «Способ применения и дозы») приводит к увеличению прогнозируемой экспозиции (приблизительно на 5–50%) активного метаболита по сравнению с пациентами с нормальным иммунитетом со сравнимым клиренсом креатинина. В связи с широким диапазоном безопасности активного метаболита пациентам с ослабленным иммунитетом коррекция дозы не требуется. Однако для пациентов с ослабленным иммунитетом и нарушением функции почек дозу следует откорректировать в соответствии с рекомендациями в разделе «Способ применения и дозы».

Анализ фармакокинетических и фармакодинамических данных двух исследований с участием пациентов с ослабленным иммунитетом показал отсутствие значимой дополнительной пользы от применения доз, превышающих стандартную дозу.