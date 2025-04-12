Озельтамивир (Oseltamivir)
Озельтамивир инструкция по применению
Состав
действующее вещество: озельтамивир; 1 капсула содержит озельтамивира 75,00 мг в форме озельтамивира фосфата 98,50 мг;
вспомогательные вещества: крахмал прежелатинизированный, тальк, повидон К30, натрия кроскармелоза, натрия стеарилфумарат;
оболочка капсулы: титана диоксид (Е 171), железа оксид желтый (Е 172), железа оксид красный (Е 172), желатин, натрия лаурилсульфат.
Лекарственная форма
Капсулы.
Основные физико-химические свойства: твердые желатиновые капсулы № 2 с корпусом коричневого цвета и крышечкой кремового цвета с отпечатками «ОР» на крышечке и «75» на корпусе, нанесенными черным цветом. Содержимое капсул — порошок от белого до почти белого цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Противовирусные средства для системного применения. Противовирусные средства прямого действия. Ингибиторы нейраминидазы. Озельтамивир.
Код ATС J05A H02.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Озельтамивир фосфат является пропрепаратом активного метаболита (озельтамивира карбоксилата). Активный метаболит представляет собой селективный ингибитор фермента нейраминидазы вирусов гриппа, представляющий собой гликопротеин на поверхности вириона. Активность вирусного фермента нейраминидазы важна для проникновения вируса в неинфицированные клетки, высвобождения новообразованных вирусных частиц из инфицированных клеток и дальнейшего распространения вируса в организме.
Озельтамивир карбоксилат ингибирует нейраминидазу вирусов гриппа типов А и В in vitro. Озельтамивира фосфат ингибирует репликацию вируса и его патогенность in vitro. Озельтамивир при пероральном применении ингибирует репликацию вирусов гриппа типов А и В и его патогенность на моделях гриппозной инфекции у животных in vivo при антивирусной экспозиции, которая достигалась у человека при применении дозы 75 мг 2 раза в сутки.
Антивирусная активность озельтамивира была подтверждена по отношению к вирусам гриппа типов А и В в экспериментальных исследованиях у здоровых добровольцев.
Значение ІС50 озельтамивира для фермента нейраминидазы клинических изолятов вирусов гриппа А колебались 0,1 — 1,3 нмоль, а для вирусов гриппа В составляли 2,6 нмоль. В опубликованных данных исследований отмечались более высокие значения ІС50 для вирусов гриппа В с медианой 8,5 нмоль.
Резистентность к озельтамивиру
Клинические исследования. Риск появления вирусов гриппа с пониженной чувствительностью или выраженной резистентностью к озельтамивиру изучался во время клинических исследований. Развитие резистентности к озельтамивиру у вируса во время лечения наблюдалось чаще у детей, чем у взрослых, варьируя от менее 1% у взрослых до 18% у младенцев в возрасте младше 1 года. Дети-носители вируса, резистентного к озельтамивиру, в целом выделяли вирус в течение более длительного периода по сравнению с нерезистентным вирусом. Однако вызванная лечением резистентность к озельтамивиру не влияла на ответ на лечение и не приводила к продлению симптомов гриппа.
В целом более высокая частота резистентности к озельтамивиру наблюдалась у взрослых и подростков с ослабленным иммунитетом, получавших стандартную или двойную дозу озельтамивира в течение 10 дней [14,5% (10/69) в группе стандартной дозы и 2,7% в группе двойной дозы], по сравнению с данными исследований с участием взрослых и подростков без других заболеваний, получавших лечение озельтамивиром. Большинство взрослых пациентов, у которых развилась резистентность, были пациентами после трансплантации (8/10 пациентов в группе стандартной дозы и 2/2 пациентов в группе двойной дозы). Большинство пациентов с вирусом, резистентным к озельтамивиру, были инфицированы вирусом гриппа типа А и выделяли вирус в течение более продолжительного срока.
Частота резистентности к озельтамивиру у детей с ослабленным иммунитетом (≤ 12 лет), получавших лекарственное средство в двух исследованиях, равнялась 20,7% (6/29). Из шести детей с ослабленным иммунитетом, у которых наблюдалось развитие резистентности к озельтамивиру в течение лечения, 3 пациента получали стандартную дозу и 3 пациента — высокую (двойную или тройную) дозу. Большинство из них был острый лимфоидный лейкоз и возраст ≤5 лет.
Частота развития резистентности к озельтамивиру в клинических исследованиях
|Популяция пациентов
|Пациенты с мутациями резистентности (%)
|Фенотипирование*
|Гено- и фенотипирование*
|Взрослые и подростки
|0,88% (21/2382)
|1,13% (27/2396)
|Дети (1—12 лет)
|4,11% (71/1726)
|4,52% (78/1727)
|Младенцы (меньше 1 года)
|18,31% (13/71)
|18,31% (13/71)
*Полное генотипирование во всех исследованиях не проводилось.
Профилактика гриппа
Нет подтверждения возникновения резистентности к лекарственному средству, ассоциированному с применением препарата Озельтамивир, в проведенных на сегодня клинических исследованиях профилактики гриппа после контакта (7 дней), членам семьи после контакта (10 дней) и сезонной профилактики гриппа (42 дня) у пациентов с ослабленным иммунитетом. Во время 12-недельного исследования профилактики у пациентов с ослабленным иммунитетом возникновения резистентности не наблюдалось.
Клинические данные и данные наблюдений. В вирусах гриппа типа A и B, выделенных у пациентов без экспозиции озельтамивиром, in vitro были обнаружены естественные мутации, ассоциированные с пониженной чувствительностью к озельтамивиру. Резистентные штаммы, отобранные при лечении озельтамивиром, были выделены у пациентов с нормальным и ослабленным иммунитетом. У пациентов с ослабленным иммунитетом и детей младшего возраста риск развития резистентности к озельтамивиру при лечении вируса более высок.
Было обнаружено, что резистентные к озельтамивир вирусы, выделенные у пациентов, получавших лечение озельтамивиром, и резистентные к озельтамивиру лабораторные штаммы вирусов гриппа содержат мутации в нейраминидазах N1 и N2. Мутации резистентности имели тенденцию быть специфичными к вирусному подтипу. С 2007 г. спорадически проявлялась резистентность, возникающая естественным путем и ассоциированная с мутацией H275Y, в сезонных штаммах H1N1. Как оказалось, чувствительность к озельтамивиру и распространенность таких вирусов меняется сезонно и географически. В 2008 г. H275Y была обнаружена у >99% циркулирующих изолятов гриппа H1N1 в Европе. В 2009 г. вирус гриппа H1N1 («свиной грипп») был почти однородно чувствительным к озельтамивиру, при этом поступали спорадические сообщения о резистентности при применении препарата с целью лечения и профилактики.
Фармакокинетика.
Всасывание
После перорального приема озельтамивира фосфат (пропрепарат) легко всасывается в пищеварительном тракте и в значительной степени превращается в активный метаболит (озельтамивира карбоксилат) под действием печеночных эстераз. Не менее 75% принятой внутрь дозы попадает в системное кровообращение посредством активного метаболита, менее 5% — в виде исходного препарата. Плазменные концентрации как пропрепарата, так и активного метаболита пропорциональны дозе, поэтому не зависят от одновременного применения с пищей.
Распределение
У человека средний объем распределения активного метаболита в равновесном состоянии — около 23 л, объем, эквивалентный объему внеклеточной жидкости организма. Поскольку активность нейраминидазы является внеклеточной, озельтамивира карбоксилат достигает всех основных мест локализации гриппозной инфекции.
Связывание активного метаболита с белками плазмы крови человека низкое (около 3%).
Метаболизм
Озельтамивир в значительной степени превращается в озельтамивира карбоксилат под действием эстераз, находящихся преимущественно в печени. Ни озельтамивира фосфат, ни активный метаболит не являются субстратами или ингибиторами основных изоферментов системы цитохрома Р450 в исследованиях in vitro. Никаких конъюгатов фазы 2 для обоих соединений обнаружено in vivo не было.
Выведение
Всосавшийся озельтамивир выводится главным образом (> 90%) путем превращения в озельтамивира карбоксилат, который не подвергается дальнейшей трансформации и выводится с мочой. У большинства пациентов максимальная концентрация активного метаболита в плазме крови снижается с периодом полувыведения 6–10 часов. Полностью активный метаболит выводится почками. Почечный клиренс (18,8 л/ч) превышает скорость клубочковой фильтрации (7,5 л/ч), что указывает на то, что дополнительно препарат выводится путем канальцевой секреции. С калом выводится менее 20% принятого внутрь радиоактивно обозначенного препарата.
Фармакокинетика в специальных группах.
Дети в возрасте старше 1 года
Фармакокинетику озельтамивира изучали у детей в возрасте 1 — 16 лет в фармакокинетическом исследовании с однократным приемом препарата. Фармакокинетика при многократном приеме изучалась у небольшого количества детей в клиническом исследовании эффективности. У детей младшего возраста выведение препарата и активного метаболита происходило быстрее, чем у взрослых, что приводило к более низкой экспозиции, выраженной в мг/кг дозы. Прием препарата в дозе 2 мг/кг дает ту же экспозицию озельтамивира карбоксилата, которая достигается у взрослых после однократного приема 75 мг препарата (эквивалентно около 1 мг/кг). Фармакокинетика озельтамивира у детей и подростков в возрасте старше 12 лет такая же, как и у взрослых.
Пациенты пожилого возраста
У больных пожилого возраста (65–78 лет) экспозиция активного метаболита в равновесном состоянии на 25–35% выше, чем у младших пациентов (<65 лет) при применении аналогичных доз озельтамивира. Период полувыведения препарата у лиц пожилого возраста схож с таковым у младших пациентов. На основе экспозиции препарата и переносимости нет необходимости в коррекции дозы пациентам пожилого возраста, кроме пациентов с умеренной или тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина < 60 мл/мин) (см. раздел «Способ применения и дозы»).
Пациенты с поражением почек
Прием озельтамивира фосфата 100 мг 2 раза в сутки в течение 5 дней пациентами с разной степенью поражения почек продемонстрировал, что экспозиция озельтамивира карбоксилата обратно пропорциональна снижению функции почек. Для дозирования см. раздел «Способ применения и дозы».
Пациенты с поражением печени
По результатам in vitro исследований, не ожидается ни значительного увеличения экспозиции озельтамивира, ни значительного снижения экспозиции активного метаболита озельтамивира у пациентов с нарушением функции печени (см. раздел «Способ применения и дозы»).
Беременные
Сводный популяционный фармакокинетический анализ указывает на то, что режим дозирования препарата Озельтамивир, описанный в разделе «Способ применения и дозы», приводит к меньшей экспозиции (в среднем 30% в течение всех триместров) активного метаболита у беременных по сравнению с небеременными. Однако меньшая предполагаемая экспозиция остается выше ингибирующих концентраций (значение IC95) и диапазонов штаммов вируса гриппа на терапевтическом уровне. Кроме того, данные обсервационных исследований отражают пользу текущего режима дозирования для данной категории пациентов. Таким образом, не рекомендуется корректировать дозу для беременных при лечении или профилактике гриппа (см. раздел «Применение в период беременности или кормления грудью»).
Пациенты с ослабленным иммунитетом
Популяционные фармакокинетические анализы продемонстрировали, что применение озельтамивира взрослым и детям (< 18 лет) с ослабленным иммунитетом (как указано в разделе «Способ применения и дозы») приводит к увеличению прогнозируемой экспозиции (приблизительно на 5–50%) активного метаболита по сравнению с пациентами с нормальным иммунитетом со сравнимым клиренсом креатинина. В связи с широким диапазоном безопасности активного метаболита пациентам с ослабленным иммунитетом коррекция дозы не требуется. Однако для пациентов с ослабленным иммунитетом и нарушением функции почек дозу следует откорректировать в соответствии с рекомендациями в разделе «Способ применения и дозы».
Анализ фармакокинетических и фармакодинамических данных двух исследований с участием пациентов с ослабленным иммунитетом показал отсутствие значимой дополнительной пользы от применения доз, превышающих стандартную дозу.
Показания
Лечение гриппа
Озельтамивир показан для взрослых и детей в возрасте старше 1 года, имеющих симптомы гриппа, во время циркуляции вируса гриппа. Эффективность была продемонстрирована, когда лечение было начато в течение 2 дней после первого появления симптомов.
Профилактика гриппа:
- профилактика гриппа у взрослых и детей в возрасте старше 1 года после контакта с лицом с клинически диагностированным гриппом во время циркуляции вируса гриппа;
- соответствующее применение препарата Озельтамивир с целью профилактики гриппа необходимо определять в каждом конкретном случае, учитывая обстоятельства и учитывая группу пациентов, нуждающихся в защите. В исключительных ситуациях (например, в случае разногласий между циркулирующим вирусом и вирусом гриппа, против которого проводилась вакцинация, и во время пандемии) сезонную профилактику можно проводить у лиц в возрасте старше 1 года.
Применение препарата Озельтамивир не заменяет вакцинацию против гриппа.
Применение противовирусных средств для лечения и профилактики гриппа должно основываться на официальных рекомендациях. Решение о применении озельтамивира для лечения и профилактики следует принимать с учетом характеристик циркулирующих вирусов гриппа, доступной информации по чувствительности вирусов гриппа к лекарственным средствам в каждом сезоне, влиянию заболевания в разных географических регионах и группе пациентов.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к озельтамивиру фосфату или к любому компоненту лекарственного средства.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Фармакокинетические свойства озельтамивира, такие как слабое связывание с белками и метаболизм, не зависящий от систем CYP450 и глюкуронидазы (см. раздел «Фармакокинетика»), свидетельствуют, что клинически значимое взаимодействие с другими лекарственными средствами маловероятно.
Пробенецид
При одновременном приеме озельтамивира и пробенецида для пациентов с нормальной функцией почек коррекция дозы не требуется. Одновременное назначение пробенецида, являющегося мощным ингибитором анионного пути почечной канальцевой секреции, приводит к увеличению экспозиции активного метаболита озельтамивира примерно в 2 раза.
Амоксициллин
Озельтамивир не проявляет кинетического взаимодействия с амоксициллином, элиминация которого происходит тем же путем, что и озельтамивира, что свидетельствует о слабом взаимодействии с озельтамивиром данным путем.
Выведение почками
Клинически важное взаимодействие с другими лекарственными средствами, включающее конкуренцию за почечную канальцевую секрецию, маловероятно в связи с известными пределами безопасности большинства из этих средств, характеристиками элиминации активных метаболитов (клубочковая фильтрация и анионная канальцевая секреция) и объемом экскреции с помощью данных путей. Однако следует проявлять осторожность при назначении озельтамивира пациентам, принимающим лекарственные средства с аналогичным путем экскреции и узким терапевтическим диапазоном (например, хлорпропамид, метотрексат, фенилбутазон).
Дополнительная информация
Фармакокинетические взаимодействия между озельтамивиром и его основным метаболитом при одновременном назначении с парацетамолом, ацетилсалициловой кислотой, циметидином и антацидными средствами (гидроксид магния и гидроксид алюминия, кальция карбонат), римантадин или варфарин (у пациентов, которые находятся на стабильных дозах варфарина и не болеют гриппом) не обнаружены.
В клинических исследованиях III фазы применения озельтамивира для лечения и профилактики гриппа Озельтамивир назначали с общеприменяемыми лекарственными средствами, такими как ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) (эналаприл, каптоприл), тиазидные диуретики (бендрофлуазид), антибиотики (пенициллин, цефалоспорин, азитромицин, эритромицин и доксициклин), блокаторы Н2-рецепторов (ранитидин, циметидин), бета-блокаторы (пропранолол), ксантины (теофиллин), симпатомиметики (псевдоэфедрин), опиоиды (кодеин), кортикостероиды, ингаляционные бронходилататоры и анальгетики (ацетилсалициловая кислота, ибупрофен и парацетамол). При применении Озельтамивира вместе с перечисленными препаратами изменения профиля безопасности и частоты побочных реакций не зарегистрированы.
Механизм взаимодействия с пероральными контрацептивами отсутствует.
Особенности применения
Озельтамивир эффективен только против заболеваний, вызванных вирусами гриппа. Данных относительно эффективности озельтамивира при каких-либо заболеваниях, вызванных другими возбудителями, кроме вирусов гриппа, нет.
Применение препарата Озельтамивир не заменяет вакцинацию против гриппа. Применение препарата Озельтамивир не должно влиять на обследование лиц, касающихся ежегодной вакцинации против гриппа. Защита против гриппа продолжается только при приеме препарата Озельтамивир. Озельтамивир следует применять для лечения и профилактики гриппа только при наличии надежных эпидемиологических данных, свидетельствующих о циркуляции вируса. Продемонстрировано, что чувствительность циркулирующих штаммов вируса гриппа к препарату Озельтамивир имеет высокую вариабельность, поэтому врач должен учитывать самую свежую информацию о чувствительности к озельтамивир циркулирующих в настоящее время вирусов перед принятием решения о применении препарата Озельтамивир.
Тяжелые кожные реакции и реакции гиперчувствительности
Во время постмаркетингового применения Озельтамивира сообщалось о случаях анафилаксии и тяжелых кожных реакций, включая токсический эпидермальный некролиз, синдром Стивенса-Джонсона и мультиформную эритему. Следует отменить Озельтамивир и назначить соответствующее лечение, если наблюдаются такие реакции, или есть подозрение на их возникновение.
Тяжелые сопутствующие состояния
Нет информации о безопасности и эффективности применения озельтамивира у пациентов с тяжелыми или нестабильными заболеваниями с неизбежным риском госпитализации.
Пациенты с ослабленным иммунитетом
Безопасность и эффективность озельтамивира для лечения и профилактики гриппа у пациентов с ослабленным иммунитетом не установлены.
Заболевание сердца/дыхательной системы
Эффективность озельтамивира для лечения лиц с хроническими заболеваниями сердца и заболеваниями дыхательной системы не установлена. У таких пациентов разница в частоте осложнений между группами лечения и плацебо не наблюдалась.
Тяжелая почечная недостаточность
Коррекция дозы препарата Озельтамивир при применении для лечения и профилактики рекомендуется взрослым и подросткам (13–17 лет) с тяжелой почечной недостаточностью. Недостаточно клинических данных по применению детям в возрасте старше 1 года с почечной недостаточностью для рекомендаций по дозированию (см. раздел «Способ применения и дозы», «Фармакокинетика»).
Нейропсихические расстройства
У больных гриппом (преимущественно у детей и подростков) при применении препарата Озельтамивир были зафиксированы случаи нейропсихических расстройств. Такие расстройства также были зарегистрированы у больных гриппом, которые не применяли этот препарат. По состоянию пациентов следует тщательно наблюдать для выявления изменений в поведении, а пользу и риск продолжения лечения следует оценивать с осторожностью для каждого пациента (см. раздел «Побочные реакции»).
Утилизация неиспользованного препарата и препарата с просроченным сроком годности. Поступление лекарственного средства во внешнюю среду необходимо свести к минимуму. Лекарственное средство не следует выбрасывать в сточные воды и бытовые отходы. Для утилизации нужно использовать так называемую систему сбора отходов, при наличии таковой.
Способ применения и дозы
Способ применения
Для перорального применения.
Пациенты, которые не могут проглотить капсулу, могут получать соответствующие дозы озельтамивира в форме порошка для оральной суспензии.
Дозирование
Озельтамивир в капсулах и озельтамивир в форме суспензии являются биоэквивалентными лекарственными формами.
Для детей и взрослых пациентов, имеющих трудности с глотением капсул или требующих более низкой дозы препарата, рекомендуется применять озельтамивир в форме порошка для оральной суспензии (6 мг/мл).
Взрослые и подростки в возрасте старше 13 лет
Лечение. Рекомендуемый режим дозирования Озельтамивира — по 1 капсуле 75 мг 2 раза в сутки перорально в течение 5 дней взрослым и подросткам ( в возрасте 13–17 лет) с массой тела более 40 кг.
Для пациентов с ослабленным иммунитетом (взрослые и подростки (в возрасте 13–17 лет) с массой тела более 40 кг) рекомендованный режим дозировки лекарственного средства Озельтамивир — по 1 капсуле 75 мг 2 раза в сутки перорально в течение 10 дней (см. подраздел «Дозирование в особых случаях. Пациенты с ослабленным иммунитетом»).
Лечение следует начинать как можно раньше, в течение первых двух дней появления симптомов гриппа.
Профилактика после контакта. Рекомендуемая доза Озельтамивира для профилактики гриппа после тесного контакта с инфицированным лицом — по 75 мг 1 раз в сутки перорально в течение 10 дней взрослым и подросткам (в возрасте 13–17 лет) с массой тела более 40 кг, в том числе пациентам с ослабленным иммунитетом (взрослые) и подростки (в возрасте 13–17 лет) с массой тела более 40 кг. Лечение следует начинать как можно быстрее в течение двух дней после контакта с инфицированным лицом.
Профилактика во время сезонной эпидемии гриппа. Рекомендуемая доза для профилактики во время вспышки сезонной эпидемии гриппа — по 75 мг 1 раз в сутки в течение 6 недель (или до 12 недель для пациентов с ослабленным иммунитетом, см. разделы «Особенности применения», «Побочные реакции»).
Дети в возрасте 1 — 12 лет
Лечение. Рекомендуемый режим дозирования препарата Озельтамивир — по 1 капсуле 75 мг 2 раза в сутки перорально в течение 5 дней детям в возрасте старше 1 года с массой тела более 40 кг, которые способны проглотить капсулу.
Для детей с ослабленным иммунитетом в возрасте старше 1 года с массой тела более 40 кг, которые способны проглотить капсулу, рекомендованный режим дозировки лекарственного средства. Озельтамивир — по 1 капсуле 75 мг 2 раза в сутки перорально в течение 10 дней (см. подраздел «Дозирование в особых случаях. Пациенты с ослабленным иммунитетом»).
Если пациенты испытывают трудности с глотением капсул или нуждаются в более низкой дозе препарата, рекомендуется применять озельтамивир в форме порошка для оральной суспензии (6 мг/мл).
Лечение нужно начинать как можно скорее в течение первых двух дней появления симптомов гриппа.
Профилактика после контакта. Рекомендуемый режим дозирования препарата Озельтамивир — по 1 капсуле 75 мг 1 раз в сутки перорально в течение 10 дней детям в возрасте старше 1 года с массой тела более 40 кг (в том числе детям с ослабленным иммунитетом), которые способны проглотить капсулу для профилактики после контакта с больным гриппом. Если пациенты испытывают трудности с глотением капсул или нуждаются в более низкой дозе препарата, рекомендуется применять озельтамивир в форме порошка для оральной суспензии (6 мг/мл).
Профилактика во время сезонной эпидемии гриппа. Профилактика во время сезонной эпидемии гриппа у детей в возрасте младше 12 лет не исследовалась.
Дозирование в особых случаях
Пациенты с нарушением функции печени
Нет необходимости корректировать дозу для лечения или профилактики пациентам с нарушением функции печени. Безопасность и фармакокинетика озельтамивира у детей с нарушением функции печени не изучались.
Пациенты с нарушением функции почек
Лечение гриппа. Коррекция дозы препарата Озельтамивир необходима взрослым и подросткам (в возрасте 13–17 лет) с умеренной или тяжелой почечной недостаточностью (см. табл. 1).
Таблица 1
|Клиренс креатинина
|Рекомендуемая доза для лечения
|60 мл/мин
|75 мг 2 раза в сутки
|от > 30 до 60 мл/мин
|30 мг (суспензия) 2 раза в сутки
|от > 10 до 30 мл/мин
|30 мг (суспензия) 1 раз в сутки
|≤ 10 мл/мин
|не рекомендуется (данные отсутствуют)
|пациенты, находящиеся на гемодиализе
|30 мг (суспензия) после каждого сеанса гемодиализа
|пациенты, находящиеся на перитонеальном диализе*
|30 мг (суспензия) одноразово
* Данные, получены в результате исследований у больных, находящихся на постоянном амбулаторном перитонеальном диализе (ПАПД); клиренс озельтамивира карбоксилата, как ожидается, будет более высоким при использовании автоматизированного постоянного циклического перитонеального диализа (ПЦПД). Режим лечения может изменяться с ПЦПД на ПАПД, если нефролог сочтет это необходимым.
Профилактика гриппа. Коррекция дозы препарата Озельтамивир необходима взрослым и подросткам (в возрасте 13–17 лет) с умеренной или тяжелой почечной недостаточностью (см. табл. 2).
Таблица 2
|Клиренс креатинина
|Рекомендуемая доза для профилактики
|60 мл/мин
|75 мг 1 раз в сутки
|от > 30 до 60 мл/мин
|30 мг (суспензия) 1 раз в сутки
|от > 10 до 30 мл/мин
|30 мг (суспензия) через день
|≤ 10 мл/мин
|не рекомендуется (данные отсутствуют)
|пациенты, находящиеся на гемодиализе
|30 мг (суспензия) после каждого второго сеанса гемодиализа
|пациенты, находящиеся на перитонеальном диализе*
|30 мг (суспензия) 1 раз в неделю
* Данные, получены в результате исследований у больных, находящихся на постоянном амбулаторном перитонеальном диализе (ПАПД); клиренс озельтамивира карбоксилата, как ожидается, будет более высоким при использовании автоматизированного постоянного циклического перитонеального диализа (ПЦПД). Режим лечения может изменяться с ПЦПД на ПАПД, если нефролог сочтет это необходимым.
Недостаточно клинических данных для предоставления рекомендаций по дозировке детям с нарушением функции почек в возрасте младше 12 лет.
Пациенты пожилого возраста
Нет необходимости корректировать дозу, за исключением нарушения функции почек умеренной или тяжелой степени.
Пациенты с ослабленным иммунитетом
Лечение. Рекомендуемая продолжительность лечения гриппа у пациентов с ослабленным иммунитетом составляет 10 дней (см. разделы «Особенности применения», «Побочные реакции»). Коррекция дозы не требуется. Лечение следует начинать как можно скорее в течение первых двух дней появления симптомов гриппа.
Сезонная профилактика. У пациентов с ослабленным иммунитетом изучалась более длинная продолжительность (до 12 недель) сезонной профилактики (см. разделы «Особенности применения», «Побочные реакции»).
Дети
Имеющаяся информация по безопасности применения препарата Озельтамивир для лечения гриппа у детей в возрасте старше 1 года, полученная в ходе проспективных и ретроспективных исследований наблюдения, и данные эпидемиологической базы данных и послерегистрационного применения свидетельствуют, что профиль безопасности у детей в возрасте старше 1 года сравним с установленным профилем безопасности у взрослых.
Применяют детям в возрасте старше 1 года с массой тела более 40 кг, которые способны проглотить капсулу.
Чаще сообщалось о передозировке у детей, чем у взрослых и подростков. Следует проявлять осторожность при применении препарата Озельтамивир детям.
Побочные реакции
В целом профиль безопасности лекарственного средства Озельтамивир базируется на данных лечения гриппа у 6049 взрослых/подростков и 1473 детей, получавших Озельтамивир или плацебо, и на данных профилактики гриппа у 3990 взрослых/подростков и 253 детей, которые получали Озельтамивир. Кроме того, 245 пациентов с ослабленным иммунитетом (включая 7 подростков и 39 детей) получали Озельтамивир для лечения гриппа и 475 пациентов с ослабленным иммунитетом (включая 18 детей, 10 — в группе лекарственного средства Озельтамивир, 8 — в группе пацебо) для профилактики гриппа.
У взрослых/подростков при приеме препарата Озельтамивир в исследованиях применения для лечения гриппа наиболее часто нежелательными явлениями были тошнота и рвота, в исследованиях применения для профилактики гриппа — тошнота. О большинстве этих побочных реакций сообщалось в единичных случаях, они носили транзиторный характер и возникали, как правило, в первый-второй день лечения и самостоятельно исчезали через 1–2 дня. У детей наиболее часто нежелательным явлением была рвота. В большинстве случаев эти побочные реакции не приводили к отмене препарата Озельтамивир.
Во время постмаркетингового применения озельтамивира редко сообщалось о следующих серьезных побочных реакциях: анафилактические и анафилактоидные реакции, нарушения со стороны печени (молниеносный гепатит, нарушения функции печени и желтуха), ангионевротический отек, синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз, желудочно-кишечное кровотечение и нейропсихические расстройства (что касается нейропсихическим расстройствам см. раздел «Особенности применения»).
Для описания частоты побочных реакций использовали следующие категории: очень распространенные (≥ 1/10), распространенные (≥ 1/100, < 1/10), нераспространенные (≥ 1/1000, < 1/100), редко распространенные (≥ 1/10000, <1/1000), очень редко распространенные (<1/10000). Побочные реакции отнесены к определенной категории согласно анализу объединенных данных клинических исследований.
Лечение и профилактика гриппа у взрослых и подростков
Частые побочные реакции, которые были зарегистрированы в исследованиях применения препарата Озельтамивир для лечения и профилактики гриппа у взрослых и подростков и в послерегистрационном периоде при применении рекомендуемой дозы (75 мг 2 раза в сутки в течение 5 дней для лечения и 75 мг 1 раз в сутки в течение до 6 недель для профилактики), приводятся ниже.
Профиль безопасности, сообщенный у пациентов, получавших препарат Озельтамивир в рекомендованных дозах для профилактики (75 мг 1 раз в сутки в течение до 6 недель), был сходен с наблюдавшимися в исследованиях лечения, несмотря на большую продолжительность исследований с целью профилактики:
инфекции и инвазии: распространенные — бронхит, обычный герпес, инфекции верхних дыхательных путей, назофарингит, синусит;
нарушения со стороны крови и лимфатической системы: редко распространенные — тромбоцитопения;
нарушения со стороны иммунной системы: нераспространенные — реакция гиперчувствительности; редко распространенные — анафилактические и анафилактоидные реакции;
психические расстройства: редко распространенные — ажитация, патологическое поведение, тревожность, спутанность сознания, бред, делирий, галлюцинации, ночные кошмары, самотравмирование;
нарушения со стороны нервной системы: очень распространены — головная боль; распространенные — бессонница; нераспространенные — нарушения сознания, судороги;
нарушения со стороны органов зрения: редко распространенные — нарушения зрения;
нарушения со стороны сердечной системы: нераспространенные — сердечные аритмии;
нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: распространенные — кашель, ринорея, боль в горле;
нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: очень распространенные — тошнота; распространены — рвота, боль в животе (в том числе в верхних отделах), диспепсия; редко распространенные — желудочно-кишечное кровотечение, геморрагический колит;
нарушения со стороны гепатобилиарной системы: нераспространенные — повышение уровня печеночных ферментов; редко распространенные — молниеносный гепатит, печеночная недостаточность, гепатит;
нарушения со стороны кожи и подкожной клетчатки: нераспространенные — дерматит, сыпь, экзема, крапивница; редко распространенные — ангионевротический отек, мультиформная эритема, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз; частота неизвестна — аллергия, отек лица;
общие расстройства и реакции в месте введения: распространенные головокружение (включая вертиго), слабость, боль, гипертермия, боль в конечностях.
Лечение и профилактика гриппа у детей
В общей сложности 1473 ребенка (включая здоровых детей в возрасте 1–12 лет и детей с астмой в возрасте 6–12 лет) приняли участие в клинических исследованиях озельтамивира для лечения гриппа. Среди них 851 ребенок получал лечение суспензией озельтамивира. В общей сложности 158 детей получали рекомендованную дозу лекарственного средства. с ослабленным иммунитетом (n=10).
Частые побочные реакции, которые были зарегистрированы в исследованиях применения препарата Озельтамивир для лечения и профилактики гриппа у детей (при применении дозировки на основе возраста –30 — 75 мг 1 раз в сутки):
инфекции и инвазии: распространенные — средний отит; частота неизвестна — бронхит, пневмония, синусит;
нарушения со стороны нервной системы: распространенные — головные боли;
нарушение со стороны системы крови и лимфатической системы: частота неизвестна — лимфаденопатия;
нарушения со стороны органов зрения: распространенные — конъюнктивит (включая красноту глаз, выделение из глаз и боль);
нарушения со стороны органов слуха и вестибулярного аппарата: распространенные — боль в ушах; нераспространенные — нарушения со стороны барабанной перепонки;
нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: очень распространенные — кашель, заложенность носа; распространенные — ринорея; частота неизвестна — астма (включая обострение), носовые кровотечения;
нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: очень распространенные — рвота; распространенные — тошнота, боль в животе (в том числе в верхних отделах), диспепсия; частота неизвестна — диарея;
со стороны кожи и подкожной клетчатки: нераспространенные — дерматит (включая аллергический и атопический дерматит).
Описание отдельных побочных реакций
Психические и неврологические нарушения
Грипп может быть связан с различными неврологическими и поведенческими симптомами, которые могут включать галлюцинации, делирий и неадекватное поведение в некоторых случаях с летальным исходом. Эти явления могут наблюдаться как проявление энцефалита или энцефалопатии, но могут возникать без очевидного тяжелого заболевания.
У больных гриппом при применении препарата Озельтамивир в послерегистрационном периоде также были зафиксированы случаи судорог и делирия (включая такие симптомы, как изменение уровня сознания, спутанность сознания, неадекватное поведение, бред, галлюцинации, ажитация, тревога, ночные кошмары), которые в единичных случаях приводили к случайному самоповреждению или летальному исходу. Указанные явления были зафиксированы в основном у детей и подростков и часто имели внезапное начало и быстрое завершение. Неизвестно, связаны ли психоневрологические нарушения с применением препарата Озельтамивир, поскольку психоневрологические расстройства также были зарегистрированы у больных гриппом, которые не применяли этот препарат.
Гепатобилиарные нарушения
У пациентов с гриппоподобным заболеванием наблюдались нарушения гепатобилиарной системы, включая случаи гепатита и повышение уровня печеночных ферментов. Указанные случаи включали летальный фульминантный гепатит/печеночную недостаточность.
Дополнительная информация об отдельных группах пациентов
Пациенты пожилого возраста и пациенты с хроническими заболеваниями сердца и/или дыхательной системы
Исследуемая популяция для лечения гриппа включала здоровых взрослых/подростков и пациентов с факторами риска (пациенты с повышенным риском развития осложнений, связанных с гриппом, например пациенты пожилого возраста и пациенты с хроническими заболеваниями сердца или дыхательной системы). В целом, профиль безопасности у подростков и взрослых с хроническими заболеваниями сердца и/или заболеваниями дыхательной системы был качественно сравним с таковым у подростков/взрослых здоровых добровольцев.
Пациенты с ослабленным иммунитетом
Лечение гриппа у пациентов с ослабленным иммунитетом оценивалось в двух исследованиях с применением стандартной или высокой (двойной или тройной) дозы лекарственного средства Озельтамивир. Профиль безопасности лекарственного средства Озельтамивир, наблюдавшийся в этих исследованиях, соответствовал наблюдаемым в предыдущих клинических исследованиях, в которых Озельтамивир применяли для лечения гриппа у пациентов без иммунодефицита всех возрастных групп (пациентов без других заболеваний или пациентов с факторами риска [сопутствующие заболевания сердца и/или дыхательной системы]). Наиболее частой побочной реакцией у детей с ослабленным иммунитетом была рвота (28%).
В 12-недельном исследовании профилактики у 475 человек с ослабленным иммунитетом, в том числе у 18 детей в возрасте 1—12 лет, профиль безопасности у 238 пациентов, получавших озельтамивир, был сравним с наблюдавшимся в клинических исследованиях применения препарата Озельтамивир для профилактики.
Дети с бронхиальной астмой
В общем, профиль побочных реакций у детей с бронхиальной астмой был качественно сравним с таким у здоровых относительно других заболеваний детей.
Срок годности
4 года.
Условия хранения
Хранить в недоступном для детей месте. Хранить при температуре не выше 25 °С.
Упаковка
По 10 капсул по 75 мг в блистере. По 1 блистеру в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Страйдс Фарма Сайенс Лимитед.