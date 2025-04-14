Озельтамивир (Oseltamivir)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 27 аптеках в Днепр
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
411,00
Экономия при брони: -36,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 82
4.6 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Науки, 31
7.4 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 86-А
8.5 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 1-Н
8.7 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
10.2 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 146
3.3 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 09:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 09:00
Днепр, ул. Независимости, 36
4.4 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 100
4.8 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:30
Днепр, ул. Шепарда Алана, 17
4.9 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 19
5.2 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 83
5.8 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 7-Б
5.9 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Запорожское, 2-А
6.1 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 127
6.9 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, просп. Науки, 99
7.1 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 8-А
7.4 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Соборная, 2
7.6 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Фестивальный, 1
8.7 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science