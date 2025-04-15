Киев
Озельтамивир (Oseltamivir)

Озельтамивир (Oseltamivir)

Львов (адрес не указан)
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В городах рядом
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Бережаны, ул. Хмельницкого Богдана, 52-А
78.9 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
425,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Бережаны, пл. Рынок, 20
79.6 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
425,00 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Броды, ул. Юридика, 1
85.3 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
393,58 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:30
Благодатное, ул. Мира, 10
93.2 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
427,30
Экономия при брони: -1,60 грн
425,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Подгайцы, пл. Независимости, 19
102.7 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
425,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Миколайчука Ивана, 6
113.6 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
425,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 89
114.0 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
427,30
Экономия при брони: -2,00 грн
425,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Независимости, 89
114.3 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
425,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 173-В
114.3 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
425,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Бандеры Степана, 62
115.3 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
427,30
Экономия при брони: -2,00 грн
425,30 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Коновальца, 149
115.3 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
425,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Смыга, ул. Дружбы, 11/15
132.7 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
425,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Отыния, ул. Шевченко, 47-А
136.7 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
427,30
Экономия при брони: -1,60 грн
425,70 грн
Волыньфарм
Открыто
Закроется в 21:00
Луцк, просп. Воли, 74
138.2 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
425,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Великий Березный, ул. Штефаника, 1/1
154.6 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
425,00 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 18:00
Токи, ул. Шевченко Тараса, 46
160.1 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
407,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Свалява, ул. Независимости, 23/1
161.8 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
425,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Паляница, кв-л Вишня, 354-А
166.9 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
425,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Мукачево, ул. Рыночная, 24
181.6 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
427,30
Экономия при брони: -2,00 грн
425,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Мукачево, ул. Ярослава Мудрого, 4/6
181.9 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
425,30 грн
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