Киев
Озельтамивир (Oseltamivir)

Озельтамивир (Oseltamivir)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 109 аптеках в Одесса
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
3.4 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
407,40 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Ришельевская, 11
4.1 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
425,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
450,09
Экономия при брони: -17,26 грн
432,83 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
5.0 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
407,40 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 53
5.2 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
407,40 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Танцюры Евгения, 46
5.5 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
407,40 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 1
5.6 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
407,40 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 1
5.6 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
407,40 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 1
5.6 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
407,40 грн
Аптека enter
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Независимости, 8-Б
6.1 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
407,40 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 5
8.0 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
389,70 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 10
8.4 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
396,70 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 125/5
9.2 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
451,34
Экономия при брони: -26,47 грн
424,87 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 14
9.9 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
463,45
Экономия при брони: -30,62 грн
432,83 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Королева Академика, 92/1
10.7 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
425,00 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Королева Академика, 65
11.0 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
407,40 грн
Аптека enter
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
11.4 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
407,40 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 109
13.0 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
407,40 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
14.0 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
407,40 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Круглосуточно
Одесса, просп. Свободы, 88
15.1 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
435,70 грн
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