Озельтамивир (Oseltamivir)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 109 аптеках в Одесса
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
3.4 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
D.s.
Одесса, ул. Ришельевская, 11
4.1 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
Аптека низких цен
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
450,09
Экономия при брони: -17,26 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
5.0 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Филатова Академика, 53
5.2 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Танцюры Евгения, 46
5.5 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 1
5.6 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 1
5.6 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 1
5.6 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
Аптека enter
Одесса, ул. Независимости, 8-Б
6.1 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
Аптека акс социальная
Одесса, просп. Небесной Сотни, 5
8.0 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
Аптека акс социальная
Одесса, просп. Небесной Сотни, 10
8.4 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
Аптека копейка
Одесса, дорога Люстдорфская, 125/5
9.2 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
451,34
Экономия при брони: -26,47 грн
Аптека низких цен
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 14
9.9 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
463,45
Экономия при брони: -30,62 грн
Подорожник
Одесса, ул. Королева Академика, 92/1
10.7 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Королева Академика, 65
11.0 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
Аптека enter
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
11.4 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
Аптека акс социальная
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 109
13.0 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Палия Семена, 118
14.0 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
Аптека акс социальная
Одесса, просп. Свободы, 88
15.1 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science