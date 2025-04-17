Озельтамивир (Oseltamivir)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Винница
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Келецкая, 121
7.2 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
425,06
Экономия при брони: -12,75 грн
В городах рядом
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельник, просп. Свободы, 13
53.1 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
403,00
Экономия при брони: -12,09 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельник, ул. Черновола Вячеслава, 50-Б
53.4 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
391,00
Экономия при брони: -11,73 грн
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Одесская, 51
71.6 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
391,00
Экономия при брони: -11,73 грн
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 07:00
Бердичев, ул. Европейская, 128
72.9 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
391,00
Экономия при брони: -11,73 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, пер. Тихий, 2
73.8 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Бердичев, ул. Житомирская, 18
73.8 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 07:30
Бердичев, ул. Житомирская, 38
74.2 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
391,00
Экономия при брони: -11,73 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Житомирская, 43
74.4 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 07:30
Бердичев, ул. Расковой, 1
75.9 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
391,00
Экономия при брони: -11,73 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Сквира, ул. Соборная, 12
100.9 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Сквира, ул. Соборная, 7
100.9 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
425,06
Экономия при брони: -12,75 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Попельня, ул. Героев Майдана, 41
105.1 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
408,00
Экономия при брони: -20,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Володарка, ул. Армейская, 4
108.7 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
425,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Витрука, 45
112.7 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Витрука, 33
112.9 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
114.0 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Житомир, ул. Хлебная, 16
114.2 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Киевская, 39
114.3 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Леси Украинки, 14
114.9 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
391,00
Экономия при брони: -11,73 грн