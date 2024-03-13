противовирусное средство, ингибитор вирусной нейраминидазы. Осельтамивир является пролекарством; его активный метаболит ингибирует нейраминидазу вирусов гриппа типа А и В, подавляя репликацию вирусов in vivo, при этом не влияя на образование противогриппозных антител, в том числе в ответ на вакцинацию инактивированной гриппозной вакциной. Уменьшает выраженность симптомов и сокращает продолжительность заболевания, ускоряет элиминацию вируса из организма, снижает частоту развития осложнений гриппа, требующих проведения антибиотикотерапии (бронхит, пневмония, синусит, средний отит).

После приема внутрь осельтамивир полностью абсорбируется в пищеварительном тракте; под действием печеночных эстераз его большая часть (более 90%) биотрансформируется в активный метаболит. Активный метаболит осельтамивира в крови начинает определяться в течение 30 мин после приема внутрь, C max в плазме крови, достигается через 2–3 ч и существенно (более чем в 20 раз) превышает концентрацию пролекарства. Не менее 75% принятой внутрь дозы поступает в системный кровоток в виде активного метаболита. Концентрация как осельтамивира, так и его активного метаболита в плазме крови пропорциональна дозе и не зависит от приема пищи. Объем распределения активного метаболита составляет примерно 23 л. Активный метаболит осельтамивира определяется в ткани легких, промывных водах бронхов, слизистой оболочке полости носа, среднем ухе и трахее в концентрациях, обеспечивающих противовирусный эффект. Связывание активного метаболита с белками плазмы крови незначительно (около 3%). Связывание осельтамивира с белками плазмы крови составляет 42%.

Ни осельтамивир, ни его активный метаболит не являются субстратами или ингибиторами изоферментов системы цитохрома Р450. Активный метаболит не подвергается дальнейшей биотрансформации и экскретируется с мочой (более 99%). У большинства пациентов T ½ активного метаболита составляет 6–10 ч. Почечный клиренс (18,8 л/ч) превышает скорость клубочковой фильтрации (7,5 л/ч), что указывает на то, что метаболит выводится еще и путем канальцевой секреции. С калом выводится менее 20% осельтамивира.

Больным с клиренсом креатинина менее 30 мл/мин рекомендуется коррекция дозы. У пациентов с нарушениями функции печени не следует ожидать существенного увеличения AUC осельтамивира или его активного метаболита.

У пациентов старческого возраста (65–78 лет) AUC активного метаболита в равновесном состоянии на 25–35% больше, чем у более молодых пациентов при применении аналогичных доз; T ½ не изменяется. С учетом переносимости терапии коррекции дозы у лиц старческого возраста не требуется.