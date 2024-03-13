ОСЕЛЬТАМИВИР (OSELTAMIVIRUM) Действующее вещество
противовирусное средство, ингибитор вирусной нейраминидазы. Осельтамивир является пролекарством; его активный метаболит ингибирует нейраминидазу вирусов гриппа типа А и В, подавляя репликацию вирусов in vivo, при этом не влияя на образование противогриппозных антител, в том числе в ответ на вакцинацию инактивированной гриппозной вакциной. Уменьшает выраженность симптомов и сокращает продолжительность заболевания, ускоряет элиминацию вируса из организма, снижает частоту развития осложнений гриппа, требующих проведения антибиотикотерапии (бронхит, пневмония, синусит, средний отит).
После приема внутрь осельтамивир полностью абсорбируется в пищеварительном тракте; под действием печеночных эстераз его большая часть (более 90%) биотрансформируется в активный метаболит. Активный метаболит осельтамивира в крови начинает определяться в течение 30 мин после приема внутрь, Cmax в плазме крови, достигается через 2–3 ч и существенно (более чем в 20 раз) превышает концентрацию пролекарства. Не менее 75% принятой внутрь дозы поступает в системный кровоток в виде активного метаболита. Концентрация как осельтамивира, так и его активного метаболита в плазме крови пропорциональна дозе и не зависит от приема пищи. Объем распределения активного метаболита составляет примерно 23 л. Активный метаболит осельтамивира определяется в ткани легких, промывных водах бронхов, слизистой оболочке полости носа, среднем ухе и трахее в концентрациях, обеспечивающих противовирусный эффект. Связывание активного метаболита с белками плазмы крови незначительно (около 3%). Связывание осельтамивира с белками плазмы крови составляет 42%.
Ни осельтамивир, ни его активный метаболит не являются субстратами или ингибиторами изоферментов системы цитохрома Р450. Активный метаболит не подвергается дальнейшей биотрансформации и экскретируется с мочой (более 99%). У большинства пациентов T½ активного метаболита составляет 6–10 ч. Почечный клиренс (18,8 л/ч) превышает скорость клубочковой фильтрации (7,5 л/ч), что указывает на то, что метаболит выводится еще и путем канальцевой секреции. С калом выводится менее 20% осельтамивира.
Больным с клиренсом креатинина менее 30 мл/мин рекомендуется коррекция дозы. У пациентов с нарушениями функции печени не следует ожидать существенного увеличения AUC осельтамивира или его активного метаболита.
У пациентов старческого возраста (65–78 лет) AUC активного метаболита в равновесном состоянии на 25–35% больше, чем у более молодых пациентов при применении аналогичных доз; T½ не изменяется. С учетом переносимости терапии коррекции дозы у лиц старческого возраста не требуется.
лечение гриппа, вызванного вирусами типов А и В, у взрослых и детей в возрасте старше 12 лет.
взрослым и детям в возрасте старше 12 лет назначают внутрь, независимо от приема пищи, по 75 мг 2 раза в сутки в течение 5 дней. Лечение следует начинать в первый или второй день появления симптомов гриппа. У некоторых пациентов переносимость препарата улучшается, если его принимают во время еды.
У больных с клиренсом креатинина менее 30 мл/мин рекомендуется снизить дозу до 75 мг 1 раз в сутки в течение 5 дней. У пациентов с почечной недостаточностью (клиренс креатинина менее 10 мл/мин) фармакокинетика осельтамивира не изучалась, поэтому при его назначении необходимо соблюдать осторожность.
Больным пожилого возраста, а также пациентам с нарушением функции печени коррекции дозы не требуется.
повышенная чувствительность к осельтамивиру.
преходящие тошнота, рвота.
в настоящее время клинических данных по применению осельтамивира в период беременности недостаточно, чтобы говорить об отсутствии у него тератогенного или фетотоксического действия. Осельтамивир следует назначать в период беременности или кормления грудью только в том случае, если предполагаемая польза от его применения превышает потенциальный риск для плода или ребенка грудного возраста.
Безопасность и эффективность осельтамивира у детей в возрасте до 12 лет не установлена.
информация, полученная в ходе фармакологических и фармакокинетических исследований осельтамивира фосфата, позволяет считать клинически значимые лекарственные взаимодействия маловероятными.
Циметидин, неспецифический ингибитор изоферментов системы цитохрома Р450, не влияет на концентрации осельтамивира и его активного метаболита в плазме крови.
Клинически значимые лекарственные взаимодействия, основанные на конкуренции в процессе канальцевой почечной секреции, маловероятны, что объясняется особенностями элиминации активного метаболита (клубочковая фильтрация и анионная канальцевая секреция). Одновременное назначение пробенецида приводит к увеличению AUC-активного метаболита осельтамивира примерно в 2 раза вследствие торможения активной канальцевой секреции в почках, однако коррекции дозы при одновременном применении с пробенецидом не требуется.
При одновременном приеме с парацетамолом концентрация последнего, а также осельтамивира и его активного метаболита не изменяется.
В III фазе клинических исследований осельтамивир назначали одновременно с ингибиторами АПФ (эналаприл, каптоприл), тиазидными диуретиками, пенициллином, цефалоспоринами, азитромицином, эритромицином, доксициклином, блокаторами Н2-рецепторов (ранитидин, циметидин), блокаторами β-адренорецепторов (пропранолол), ксантинами (теофиллин), симпатомиметиками (псевдоэфедрин), кодеином, ГКС, ингаляционными бронхолитиками, НПВП (ацетилсалициловая кислота, ибупрофен); изменения характера или частоты развития типичных побочных эффектов при этом не наблюдалось.
в настоящее время случаев передозировки не описано. При приеме внутрь в разовых дозах до 1 г осельтамивир не вызывал клинически значимых симптомов интоксикации. Наиболее вероятные симптомы острой передозировки — тошнота, рвота.