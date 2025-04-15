Озельтамивир (Oseltamivir)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 28 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
425,00
Экономия при брони: -50,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
411,00
Экономия при брони: -36,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
411,00
Экономия при брони: -36,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
411,00
Экономия при брони: -36,00 грн
Аптеки 24 часа
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
3.2 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
425,01
Экономия при брони: -50,01 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
427,30
Экономия при брони: -1,80 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
411,00
Экономия при брони: -36,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 6
3.5 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
411,00
Экономия при брони: -36,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
3.8 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
411,00
Экономия при брони: -32,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
3.9 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
4.2 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
411,00
Экономия при брони: -36,00 грн
Элитфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
4.2 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
425,00
Экономия при брони: -50,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Магистральная, 70-А
4.3 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
425,00
Экономия при брони: -50,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 22-Б
4.7 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
411,00
Экономия при брони: -36,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
4.8 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
411,00
Экономия при брони: -36,00 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Святого Николая / Почтовая, 6/25
5.0 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
427,30
Экономия при брони: -1,80 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 228
5.2 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
424,73
Экономия при брони: -49,73 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 25
8.3 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
411,00
Экономия при брони: -36,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
8.8 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
425,00
Экономия при брони: -50,00 грн