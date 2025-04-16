Озельтамивир (Oseltamivir)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Николаев
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Николаев, просп. Мира, 2-Г
4.9 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
Подорожник
Николаев, ул. Строителей, 10/2
4.9 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
Подорожник
Николаев, ул. Веселиновская, 14-А
6.7 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
427,20 грн
Подорожник
Николаев, просп. Героев Украины, 20-К
7.6 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
427,20 грн
Подорожник
Николаев, ул. Старова Архитектора, 2/2
9.4 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
427,20 грн
Фармакопейка
Николаев, ул. Старова Архитектора, 6-Д
9.4 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
427,20 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Веселиновская, 10
6.6 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Почтовая, 118
7.1 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
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Очаков, ул. Спасская, 18-А
48.8 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
427,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 22 мин
Очаков, ул. Спасская, 8
48.8 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
427,20 грн
Подорожник
Баштанка, ул. Юбилейная, 85-А
62.8 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
D.s.
Открыто
Закроется через 22 мин
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62.8 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
Подорожник
Коблево, ул. Одесская, 2/3
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Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
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75.2 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
Аптека шар@
Южное, ул. Химиков, 3-А
75.4 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
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85.0 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
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Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
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Одесса, ул. 28-й Бригады, 6
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Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
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Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
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427,20 грн
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Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
427,20 грн
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Одесса, ул. Палия Семена, 120
97.9 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
427,20 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47
97.9 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
427,20 грн