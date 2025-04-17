Озельтамивир (Oseltamivir)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 42 аптеках в Чернигов
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
Подорожник
Чернигов, ул. Шевченко, 51
1.8 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
Подорожник
Чернигов, ул. Текстильников, 18
2.7 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
Подорожник
Чернигов, ул. Соборности, 4
3.0 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
Подорожник
Чернигов, ул. Независимости, 42
4.7 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
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Біла ромашка
Славутич, кв-л Полесский, 60
36.5 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
425,04
Экономия при брони: -12,75 грн
Аптека бам
Славутич, пл. Привокзальная, 7/1
37.2 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
Подорожник
Городня, ул. Черниговская, 15
48.6 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
Подорожник
Сновск, ул. Железнодорожная, 11
57.3 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
Подорожник
Мена, ул. Мазепы Гетмана, 2-Б
63.9 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
Подорожник
Нежин, ул. Гоголя, 8
64.8 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
Подорожник
Мена, ул. Шевченко Тараса, 61-А
65.1 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
Подорожник
Носовка, ул. Вокзальная, 1
65.4 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
Подорожник
Корюковка, ул. Шевченко Тараса, 75
73.5 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
Подорожник
Борзна, ул. Независимости, 3
83.5 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
425,00
Экономия при брони: -1,20 грн
D.s.
Великая Дымерка, ул. Парковая, 1-Г
104.3 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
Біла ромашка
Дымер, ул. Соборная, 73
104.5 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
425,04
Экономия при брони: -12,75 грн
Подорожник
Дымер, ул. Соборная, 11
104.7 км
Озельтамивир капсулы 75 мг блистер №10
Strides Pharma Science
427,30
Экономия при брони: -1,70 грн