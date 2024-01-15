Виванат Ромфарм (Vivanat Rompharm) (357844) - инструкция по применению ATC-классификация
Виванат Ромфарм инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: ibandronic acid;
1 предварительно наполненный шприц (3 мл) содержит ибандроновую кислоту 3 мг в форме натрия ибандроната моногидрата 3,375 мг;
вспомогательные вещества: натрия ацетат, тригидрат; кислота уксусная ледяная; натрия хлорид; кислоты уксусной раствор 1%; вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инъекций.
Основные физико-химические свойства: бесцветный прозрачный раствор.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, влияющие на структуру и минерализацию костей. Бисфосфонаты. Кислота ибандроновая.
Код АТС М05В А06.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Механизм действия
Ибандроновая кислота является высокоактивным бисфосфонатом, который относится к группе азотсодержащих бисфосфонатов и селективно воздействует на костную ткань, специфически ингибирует активность остеокластов, не оказывает прямого влияния на формирование костной ткани. Препарат не влияет на процесс восполнения пула остеокластов. У женщин в период постменопаузы ибандроновая кислота снижает повышенную скорость обновления костной ткани до уровня пременопаузы, что приводит к прогрессивному увеличению костной массы и снижению частоты переломов.
Фармакодинамические эффекты
Фармакодинамическим действием ибандроновой кислоты является угнетение костной резорбции. In vivo ибандроновая кислота предупреждает костную деструкцию, вызванную экспериментально блокадой функции половых желез ретиноидами, опухолями и экстрактами опухолей. У молодых (быстро растущих) крыс также наблюдалось угнетение эндогенной резорбции костей, что приводило к увеличению нормальной костной массы по сравнению с животными, не получавшими лечение.
Животные модели подтверждают, что ибандроновая кислота является высокоактивным ингибитором активности остеокластов. У растущих крыс не наблюдалось признаков нарушения минерализации даже при применении доз, более чем в 5000 раз превышающих дозу, необходимую для лечения остеопороза.
Длительное ежедневное применение и периодическое применение (из-за больших интервалов) в течение длительного времени у крыс, собак и обезьян ассоциировалось с образованием новой кости нормального качества с сохранением или повышенной механической силой даже при применении в токсическом диапазоне. Эффективность ежедневного и периодического введения ибандроновой кислоты с интервалом между дозами 9–10 недель была подтверждена в клиническом исследовании с участием людей. Ибандроновая кислота продемонстрировала эффективность предупреждения возникновения переломов.
В животных моделях ибандроновая кислота приводила к биохимическим изменениям, что свидетельствует о дозозависимом угнетении резорбции костной ткани, включая снижение уровня биохимических маркеров деградации костного коллагена в моче (таких как дезоксипиридинолин и перекрестно сшитый N-телопептид коллагена).
Ежедневное и периодическое применение (с интервалом между дозами 9–10 недель, поквартально) ибандроновой кислоты перорально или внутривенно женщинам в период постменопаузы приводило к биохимическим изменениям, свидетельствующим о дозозависимом угнетении костной резорбции.
Внутривенное введение ибандроната приводило к снижению уровней сывороточного С-телопептида α-цепи коллагена типа I (CTX) в течение 3–7 дней от начала лечения и снижению уровней остеокальцина в течение 3 месяцев.
После прекращения лечения наблюдается возврат к патологическим уровням повышенной костной резорбции, которые наблюдались до начала лечения, ассоциированным с постменопаузальным остеопорозом.
Гистологический анализ образцов, полученных при биопсии кости через 2 и 3 года лечения женщин в постменопаузальный период ибандроновой кислотой перорально в дозе 2,5 мг ежедневно и внутривенно периодически в дозе до 1 мг каждые 3 месяца показал нормальное состояние костной ткани без признаков нарушения минерализации. Через 2 года лечения инъекциями препарата ибандроновой кислоты в дозе 3 мг отмечалось ожидаемое снижение костного метаболизма, а также нормальное качество костной ткани и отсутствие нарушений минерализации.
Фармакокинетика.
Как продемонстрировано в различных исследованиях у животных и человека, первоначальное фармакологическое влияние ибандроновой кислоты на кости не имеет прямого отношения к фактическим концентрациям в плазме крови.
Концентрация ибандроновой кислоты в плазме возрастает пропорционально дозе после внутривенного введения 0,5–6 мг.
Распределение
После первичной системной экспозиции ибандроновая кислота быстро связывается с костной тканью или выделяется с мочой. У человека очевидный конечный объем распределения составляет по меньшей мере 90 л и примерно 40–50% от количества циркулирующего в крови препарата проникает в костную ткань. С белками плазмы крови связывается около 85–87% (определено в условиях in vitro при применении ибандроновой кислоты в терапевтических концентрациях), таким образом, из-за замещения наблюдается низкий потенциал взаимодействия с другими лекарственными средствами.
Биотрансформация
Отсутствуют доказательства того, что ибандроновая кислота метаболизируется в организме человека или животных.
Выведение
Ибандроновая кислота удаляется из кровеносного русла путем костной абсорбции (приблизительно 40–50% у женщин в постменопаузальный период), остальное вещество выводится в неизмененном виде почками.
Диапазон очевидного периода полувыведения широк и обычно составляет 10–72 часа. Поскольку рассчитанные значения в значительной степени зависят от длительности исследования, примененной дозы и чувствительности метода анализа, конечный период полувыведения, вероятно, существенно длиннее, как и у других бисфосфонатов. Начальные уровни препарата в плазме крови быстро снижаются и достигают 10% от максимальных значений в течение 3 и 8 ч после внутривенного введения или перорального применения соответственно.
Общий клиренс ибандроновой кислоты низкий и в среднем составляет 84–160 мл/мин. Почечный клиренс (около 60 мл/мин у здоровых женщин в период постменопаузы) составляет 50–60% общего клиренса и зависит от клиренса креатинина. Разница между очевидным, общим и почечным клиренсом отражает поглощение препарата костной тканью.
Пути секреции, вероятно, не включают в себя известные системы транспортировки кислот и оснований, вовлеченные в выделение других действующих веществ. Кроме того, ибандроновая кислота не ингибирует основные печеночные изоферменты P450 у человека и не индуцирует систему цитохрома P450 печени у крыс.
Фармакокинетика в особых случаях.
Пол
Фармакокинетика ибандроновой кислоты у мужчин и женщин сходная.
Раса
Нет данных о клинически значимой межэтнической разнице между пациентами азиатской и европеоидной расы относительно распределения ибандроновой кислоты. Данные о пациентах негроидной расы ограничены.
Пациенты с нарушением функции почек
Почечный клиренс ибандроновой кислоты у пациентов с разной степенью нарушения функции почек линейно зависит от клиренса креатинина (КлКр).
Пациентам с легким и умеренным нарушением функции почек (КлКр ≥ 30 мл/мин) дозу препарата корректировать не нужно.
У пациентов с тяжелым нарушением функции почек (КлКр < 30 мл/мин), получавших ибандроновую кислоту перорально в дозе 10 мг в течение 21 дня, концентрация в плазме крови была в 2–3 раза выше, чем у пациентов с нормальной функцией почек, общий клиренс ибандроновой кислоты составлял 44 мл/мин. После введения 0,5 мг ибандроновой кислоты пациентам с тяжелым нарушением функции почек общий, почечный и непочечный клиренсы снижались на 67%, 77% и 50% соответственно, но снижения переносимости препарата вследствие роста экспозиции не наблюдалось. Из-за ограниченного клинического опыта применения препарат Виванат Ромфарм не рекомендован пациентам с тяжелым нарушением функции почек (см. раздел «Способ применения и дозы», «Особенности применения»). Фармакокинетика ибандроновой кислоты у пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности оценивалась только у небольшого количества пациентов, находившихся на гемодиализе, поэтому фармакокинетика ибандроновой кислоты у пациентов, не находящихся на диализе, неизвестна. Из-за ограниченности данных ибандроновую кислоту не следует применять пациентам с терминальной стадией почечной недостаточности.
Пациенты с нарушением функции печени
Данные о фармакокинетике ибандроновой кислоты у пациентов с нарушением функции печени отсутствуют. Печень не участвует в клиренсе ибандроновой кислоты, которая не метаболизируется, а выводится почками и путем поглощения костной тканью. Таким образом, пациентам с нарушением функции печени коррекция дозы препарата не требуется.
Пациенты пожилого возраста
В многомерном анализе не было установлено, что возраст является независимым фактором любого из исследуемых фармакокинетических параметров. Поскольку функция почек ухудшается с возрастом, это единственный фактор, который следует учитывать (см. раздел «Пациенты с нарушением функции почек»).
Показания
Лечение остеопороза у женщин в постменопаузальный период с повышенным риском переломов. Продемонстрировано снижение риска вертебральных переломов, эффективность по предотвращению переломов шейки бедра не установлена.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к ибандроновой кислоте или к любому из вспомогательных веществ.
Гипокальциемия.
Особенности применения
Ошибки введения
Следует соблюдать осторожность и избегать введения препарата Виванат Ромфарм внутриартериально или в околовенозное пространство, поскольку это может привести к повреждению тканей.
Гипокальциемия
Применение препарата Виванат Ромфарм, как и применение других вводимых внутривенно бисфосфонатов, может привести к временному снижению сывороточных уровней кальция.
До начала терапии препаратом Виванат Ромфарм следует откорректировать имеющуюся гипокальциемию. Другие нарушения метаболизма костной ткани и минерального обмена веществ также следует эффективно лечить.
Все пациенты должны получать достаточное количество кальция и витамина D.
Анафилактическая реакция/шок
У пациентов, получавших лечение ибандроновой кислотой внутривенно, сообщали о случаях анафилактической реакции/шока, в том числе с летальным исходом.
Во время введения препарата Виванат Ромфарм должны быть легкодоступны средства соответствующей медицинской помощи и мониторинга. При возникновении анафилактической или других тяжелых реакций повышенной чувствительности/аллергических реакций следует немедленно прекратить инъекцию и начать соответствующее лечение.
Нарушение функции почек
Пациентам с сопутствующими заболеваниями или применяющим лекарственные средства, которые могут неблагоприятно влиять на почки, в период лечения следует регулярно проходить обследование в соответствии с надлежащей медицинской практикой.
Из-за ограниченного клинического опыта инъекции препаратом Виванат Ромфарм не рекомендованы пациентам, у которых сывороточный уровень креатинина превышает 200 мкмоль/л (2,3 мг/дл) или клиренс креатинина ниже 30 мл/мин (см. раздел «Способ применения и дозы», «Фармакокинетика»).
Сердечная недостаточность
Пациентам с риском развития сердечной недостаточности следует избегать чрезмерной гидратации.
Остеонекроз челюстных костей
Во время постмаркетингового применения очень редко сообщали об остеонекрозе челюстных костей (ОЧК) у пациентов, получавших ибандронат по поводу остеопороза (см. раздел «Побочные реакции»). У пациентов с незажившими открытыми повреждениями мягких тканей полости рта следует отсрочить начало лечения или нового курса лечения. Перед началом лечения препаратом Виванат Ромфарм пациентам с сопутствующими факторами риска рекомендуется стоматологическое обследование с соответствующим профилактическим вмешательством и индивидуальной оценкой соотношения польза-риск.
Оценивая риск развития у пациента ОЧК, следует принимать во внимание следующие факторы риска:
- активность лекарственного средства, подавляющего костную резорбцию (риск выше при применении соединений с высокой активностью); способ введения (риск выше при парентеральном введении) и кумулятивная доза костно-резорбционной терапии;
- злокачественные новообразования, сопутствующие патологические состояния (например анемия, коагулопатия, инфекция), курение;
- сопутствующее лечение: кортикостероиды, химиотерапия, ингибиторы ангиогенеза, лучевая терапия участка головы и шеи;
- ненадлежащая гигиена полости рта, заболевания периодонта, плохо подобранные зубные протезы, заболевания зубов в анамнезе, инвазивные стоматологические вмешательства, например удаление зубов.
Во время лечения препаратом Виванат Ромфарм всем пациентам следует соблюдать гигиену полости рта, проходить регулярные осмотры у стоматолога и немедленно сообщать о любых симптомах со стороны полости рта, таких как подвижность зубов, боль или отек, незаживающие язвы или выделения. Во время лечения инвазивные стоматологические вмешательства следует проводить только после тщательного рассмотрения: их следует избегать во время и в ближайшее время после применения препарата Виванат Ромфарм.
План ведения пациентов, у которых развился ОЧК, должен быть разработан в условиях тесного сотрудничества врача со стоматологом или челюстно-лицевым хирургом с опытом лечения ОЧК. Следует рассмотреть вопрос о временном прерывании лечения препаратом Виванат Ромфарм к улучшению состояния и ослаблению факторов риска.
Остеонекроз наружного слухового прохода
При применении бисфосфонатов сообщали об остеонекрозе наружного слухового прохода, преимущественно в связи с длительным лечением. К возможным факторам риска возникновения остеонекроза наружного слухового прохода относятся применение стероидных гормонов и химиотерапия и/или местные факторы риска, такие как инфекция или травма. Вероятность возникновения остеонекроза наружного слухового прохода следует учитывать у пациентов, получающих бисфосфонаты и имеющих симптомы со стороны уха, включая хронические инфекции уха.
Атипичные переломы бедра
Об атипичных подветлюжных и диафизарных переломах бедренной кости сообщали при лечении бисфосфонатами, в первую очередь у пациентов, получавших длительное лечение остеопороза. Эти поперечные или поперечно-косые переломы могут произойти в любом месте бедра — от чуть ниже малого вертлюга бедренной кости до чуть выше надмыщелкового возвышения. Эти переломы возникают после минимальной травмы или при отсутствии травмы, и некоторые пациенты испытывают боль в области бедра или паховую боль, которая часто ассоциируется с характерными чертами стрессового перелома, на протяжении от нескольких недель до нескольких месяцев, прежде чем перелом проявится в виде полного перелома бедренной кости. Переломы часто бывают двусторонними, поэтому следует осмотреть другое бедро у пациентов, которые получают лечение бисфосфонатами и у которых возник диафизарный перелом бедренной кости. Также сообщалось о плохом заживлении этих переломов. Вопрос о прекращении применения бисфосфонатов пациентам с подозреваемыми атипичными переломами бедренной кости необходимо рассмотреть до завершения оценки состояния пациента, учитывая индивидуальную оценку соотношения польза-риск.
Во время лечения бисфосфонатами пациентам следует рекомендовать сообщать о боли в области бедра, тазобедренного сустава или о паховой боли; все пациенты с такими симптомами должны быть обследованы по поводу неполного перелома бедренной кости.
Виванат Ромфарм не содержит натрия.
Утилизация неиспользованного и с просроченным сроком годности: поступление лекарственного средства во внешнюю среду необходимо свести к минимуму. Лекарственное средство не следует выбрасывать в сточные воды и бытовые отходы. Для утилизации необходимо использовать так называемую «систему сбора отходов» при наличии таковой.
Способ применения и дозы
Дозировка
Рекомендованная доза ибандроновой кислоты составляет 3 мг в виде внутривенной инъекции продолжительностью 15–30 секунд, каждые 3 месяца.
Следует строго соблюдать внутривенный путь введения (см. раздел «Особенности применения»).
Пациентам необходимо дополнительно принимать кальций и витамин D (см. разделы «Особенности применения», «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
При пропуске дозы инъекцию препарата следует сделать сразу, как только это будет возможно. В дальнейшем инъекции следует выполнять каждые 3 месяца с момента последнего введения препарата.
Оптимальная продолжительность лечения остеопороза бисфосфонатом не установлена. Следует периодически пересматривать вопросы необходимости продолжения лечения с учетом пользы и потенциальных рисков применения препарата Виванат Ромфарм для каждого пациента отдельно, особенно после 5 или более лет применения препарата.
Особые группы пациентов
Пациенты с нарушением функции почек
Инъекции препарата Виванат Ромфарм не рекомендованы пациентам, у которых сывороточный уровень креатинина превышает 200 мкмоль/л (2,3 мг/дл) или клиренс креатинина (определен или рассчитан) ниже 30 мл/мин, поскольку данные клинических исследований, в том числе в отношении пациентов этой группы ограничены.
Коррекция дозы не требуется пациентам с легким или умеренным нарушением функции почек, у которых сывороточный уровень креатинина равен или ниже 200 мкмоль/л (2,3 мг/дл) или клиренс креатинина (определен или рассчитан) равен или превышает 30 мл/мин.
Пациенты с нарушением функции печени
Коррекция дозы не требуется (см. раздел «Фармакокинетика»).
Пациенты пожилого возраста (> 65 лет)
Коррекция дозы не требуется (см. раздел «Фармакокинетика»).
Особые указания по применению
Если лекарственное средство вводится в существующую инфузионную систему для введения, инфузатом должен быть только изотонический раствор или 5% раствор глюкозы (50 мг/мл). Это также относится к растворам, применяемым для промывки катетера и других приборов.
Любой неиспользованный раствор для инъекции, шприц и иглу для инъекций следует утилизировать в соответствии с местными требованиями. Поступление лекарственных средств во внешнюю среду следует свести к минимуму.
Следует строго придерживаться следующего применения и утилизации шприцев и других колющих и режущих инструментов
- Иглы и шприцы никогда не следует использовать повторно.
- Поместить все использованные иглы и шприцы в контейнер для колючего и режущих инструментов (проколоустойчивый контейнер для одноразового применения).
- Этот контейнер должен находиться в недоступном для детей месте.
- Не следует выбрасывать контейнер для колющих и режущих инструментов в бытовой мусор.
- Наполненный контейнер следует утилизировать согласно локальными требованиями или согласно инструкциям врача.
Дети
Нет соответствующего опыта применения препарата Виванат Ромфарм детям (в возрасте младше 18 лет). Применение препарата в этой популяции пациентов не изучали (см. разделы «Фармакодинамика», «Фармакокинетика»).
Побочные реакции
Резюме профиля безопасности
Наиболее серьезными побочными реакциями являются анафилактическая реакция/шок, атипичные переломы бедра, остеонекроз челюстных костей, воспаление глаза (см. «Описание отдельных побочных реакций» и раздел «Особенности применения»).
Наиболее частыми побочными реакциями, о которых сообщалось, были артралгия и гриппоподобные симптомы. Эти симптомы обычно ассоциировались с первой дозой, в большинстве случаев были кратковременными, легкой или умеренной тяжести и обычно исчезали при продолжении лечения и не требовали медикаментозного вмешательства (см. описание отдельных побочных реакций).
Список побочных реакций в виде таблицы
В таблице представлен полный список известных побочных реакций.
Побочные реакции представлены в соответствии с классом систем органов MedDRA с распределением по частоте. Частота оценивалась по следующим условным категориям: очень часто (≥ 1/10); часто (≥ 1/100 до < 1/10); нечасто (≥ 1/1000 до < 1/100); редко (≥ 1/10000 до < 1/1000); единичные (< 1/10000), частота неизвестна (невозможно оценить по имеющимся данным). В пределах каждой группы по частоте побочные реакции отмечены в порядке уменьшения серьезности.
|Класс системы органов
|Часто
|Нечасто
|Редко
|Единичные
|Со стороны иммунной системы
|Обострение астмы
|Реакции повышенной чувствительности
|Анафилактическая реакция/шок*†
|Со стороны нервной системы
|Головная боль
|Со стороны органов зрения
|Воспаление глаза*†
|Со стороны сосудов
|Флебит/тромбофлебит
|Со стороны пищеварительной системы
Гастрит
Диспепсия
Диарея
Боль в животе
Тошнота
Запор
|Со стороны кожи и подкожной клетчатки
|Сыпь
Ангионевротический отек
Опухание/отек лица
Крапивница
Синдром Стивенса–Джонсона†
Мультиформная эритема†
Буллезный дерматит†
|Со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани
Артралгия
Миалгия
Мышечно-скелетная боль
Боль в спине
|Боль в костях
|Атипичный подвертлюжный и диафизарный перелом бедренной кости†
Остеонекроз челюстных костей*†
Остеонекроз наружного слухового прохода (побочная реакция, характерная для бисфосфонатов как класса)†
Остеоартрит
Нарушение функций суставов
|Общие нарушения и состояния в месте введения
Гриппоподобное заболевание*
Повышенная утомляемость
Реакции в месте введения
Астения
*См. ниже дополнительную информацию.
† Обнаружены во время постмаркетингового применения.
Описание отдельных побочных реакций.
Гриппоподобное заболевание
Гриппоподобное заболевание включает симптомы, сообщенные как реакции или симптомы острой фазы, включая миалгию, артралгию, лихорадку, озноб, повышенную утомляемость, тошноту, потерю аппетита и боли в костях.
Остеонекроз челюстных костей (ОЧК)
Сообщалось о случаях ОЧК, преимущественно у пациентов со злокачественными новообразованиями, получавших лечение препаратами, подавляющими костную резорбцию, в частности ибандроновой кислотой (см. раздел «Особенности применения»). Сообщалось о случаях ОЧК во время постмаркетингового применения ибандроновой кислоты.
Воспаление глаза
При применении ибандроновой кислоты сообщали о воспалительных нарушениях со стороны глаз: увеит, эписклерит, склерит. В некоторых случаях эти нарушения исчезали только после отмены ибандроновой кислоты.
Анафилактическая реакция/шок
У пациентов, получавших лечение внутривенными инъекциями ибандроновой кислоты, наблюдались случаи анафилактической реакции/шока, в том числе летальные.
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях.
После регистрации лекарственного средства сообщение о подозреваемых побочных реакциях важно, поскольку это позволяет продолжать контролировать соотношение польза/риск лекарственного средства. Медицинским работникам следует сообщать о любых подозреваемых побочных реакциях через национальную систему сообщений.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.
Упаковка
По 3 мл в предварительно наполненном шприце емкостью 5,0 мл; по 1 или по 4 предварительно наполненных шприца в блистере, вместе с 1 или 4 иглами в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
К.Т. РОМФАРМ КОМПАНИ С.Р.Л.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Ул. Ероилор №1А, г. Отопень, 075100, округ Илфов, Румыния.