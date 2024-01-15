Фармакодинамика.

Механизм действия

Ибандроновая кислота является высокоактивным бисфосфонатом, который относится к группе азотсодержащих бисфосфонатов и селективно воздействует на костную ткань, специфически ингибирует активность остеокластов, не оказывает прямого влияния на формирование костной ткани. Препарат не влияет на процесс восполнения пула остеокластов. У женщин в период постменопаузы ибандроновая кислота снижает повышенную скорость обновления костной ткани до уровня пременопаузы, что приводит к прогрессивному увеличению костной массы и снижению частоты переломов.

Фармакодинамические эффекты

Фармакодинамическим действием ибандроновой кислоты является угнетение костной резорбции. In vivo ибандроновая кислота предупреждает костную деструкцию, вызванную экспериментально блокадой функции половых желез ретиноидами, опухолями и экстрактами опухолей. У молодых (быстро растущих) крыс также наблюдалось угнетение эндогенной резорбции костей, что приводило к увеличению нормальной костной массы по сравнению с животными, не получавшими лечение.

Животные модели подтверждают, что ибандроновая кислота является высокоактивным ингибитором активности остеокластов. У растущих крыс не наблюдалось признаков нарушения минерализации даже при применении доз, более чем в 5000 раз превышающих дозу, необходимую для лечения остеопороза.

Длительное ежедневное применение и периодическое применение (из-за больших интервалов) в течение длительного времени у крыс, собак и обезьян ассоциировалось с образованием новой кости нормального качества с сохранением или повышенной механической силой даже при применении в токсическом диапазоне. Эффективность ежедневного и периодического введения ибандроновой кислоты с интервалом между дозами 9–10 недель была подтверждена в клиническом исследовании с участием людей. Ибандроновая кислота продемонстрировала эффективность предупреждения возникновения переломов.

В животных моделях ибандроновая кислота приводила к биохимическим изменениям, что свидетельствует о дозозависимом угнетении резорбции костной ткани, включая снижение уровня биохимических маркеров деградации костного коллагена в моче (таких как дезоксипиридинолин и перекрестно сшитый N-телопептид коллагена).

Ежедневное и периодическое применение (с интервалом между дозами 9–10 недель, поквартально) ибандроновой кислоты перорально или внутривенно женщинам в период постменопаузы приводило к биохимическим изменениям, свидетельствующим о дозозависимом угнетении костной резорбции.

Внутривенное введение ибандроната приводило к снижению уровней сывороточного С-телопептида α-цепи коллагена типа I (CTX) в течение 3–7 дней от начала лечения и снижению уровней остеокальцина в течение 3 месяцев.

После прекращения лечения наблюдается возврат к патологическим уровням повышенной костной резорбции, которые наблюдались до начала лечения, ассоциированным с постменопаузальным остеопорозом.

Гистологический анализ образцов, полученных при биопсии кости через 2 и 3 года лечения женщин в постменопаузальный период ибандроновой кислотой перорально в дозе 2,5 мг ежедневно и внутривенно периодически в дозе до 1 мг каждые 3 месяца показал нормальное состояние костной ткани без признаков нарушения минерализации. Через 2 года лечения инъекциями препарата ибандроновой кислоты в дозе 3 мг отмечалось ожидаемое снижение костного метаболизма, а также нормальное качество костной ткани и отсутствие нарушений минерализации.

Фармакокинетика.

Как продемонстрировано в различных исследованиях у животных и человека, первоначальное фармакологическое влияние ибандроновой кислоты на кости не имеет прямого отношения к фактическим концентрациям в плазме крови.

Концентрация ибандроновой кислоты в плазме возрастает пропорционально дозе после внутривенного введения 0,5–6 мг.

Распределение

После первичной системной экспозиции ибандроновая кислота быстро связывается с костной тканью или выделяется с мочой. У человека очевидный конечный объем распределения составляет по меньшей мере 90 л и примерно 40–50% от количества циркулирующего в крови препарата проникает в костную ткань. С белками плазмы крови связывается около 85–87% (определено в условиях in vitro при применении ибандроновой кислоты в терапевтических концентрациях), таким образом, из-за замещения наблюдается низкий потенциал взаимодействия с другими лекарственными средствами.

Биотрансформация

Отсутствуют доказательства того, что ибандроновая кислота метаболизируется в организме человека или животных.

Выведение

Ибандроновая кислота удаляется из кровеносного русла путем костной абсорбции (приблизительно 40–50% у женщин в постменопаузальный период), остальное вещество выводится в неизмененном виде почками.

Диапазон очевидного периода полувыведения широк и обычно составляет 10–72 часа. Поскольку рассчитанные значения в значительной степени зависят от длительности исследования, примененной дозы и чувствительности метода анализа, конечный период полувыведения, вероятно, существенно длиннее, как и у других бисфосфонатов. Начальные уровни препарата в плазме крови быстро снижаются и достигают 10% от максимальных значений в течение 3 и 8 ч после внутривенного введения или перорального применения соответственно.

Общий клиренс ибандроновой кислоты низкий и в среднем составляет 84–160 мл/мин. Почечный клиренс (около 60 мл/мин у здоровых женщин в период постменопаузы) составляет 50–60% общего клиренса и зависит от клиренса креатинина. Разница между очевидным, общим и почечным клиренсом отражает поглощение препарата костной тканью.

Пути секреции, вероятно, не включают в себя известные системы транспортировки кислот и оснований, вовлеченные в выделение других действующих веществ. Кроме того, ибандроновая кислота не ингибирует основные печеночные изоферменты P450 у человека и не индуцирует систему цитохрома P450 печени у крыс.

Фармакокинетика в особых случаях.

Пол

Фармакокинетика ибандроновой кислоты у мужчин и женщин сходная.

Раса

Нет данных о клинически значимой межэтнической разнице между пациентами азиатской и европеоидной расы относительно распределения ибандроновой кислоты. Данные о пациентах негроидной расы ограничены.

Пациенты с нарушением функции почек

Почечный клиренс ибандроновой кислоты у пациентов с разной степенью нарушения функции почек линейно зависит от клиренса креатинина (КлКр).

Пациентам с легким и умеренным нарушением функции почек (КлКр ≥ 30 мл/мин) дозу препарата корректировать не нужно.

У пациентов с тяжелым нарушением функции почек (КлКр < 30 мл/мин), получавших ибандроновую кислоту перорально в дозе 10 мг в течение 21 дня, концентрация в плазме крови была в 2–3 раза выше, чем у пациентов с нормальной функцией почек, общий клиренс ибандроновой кислоты составлял 44 мл/мин. После введения 0,5 мг ибандроновой кислоты пациентам с тяжелым нарушением функции почек общий, почечный и непочечный клиренсы снижались на 67%, 77% и 50% соответственно, но снижения переносимости препарата вследствие роста экспозиции не наблюдалось. Из-за ограниченного клинического опыта применения препарат Виванат Ромфарм не рекомендован пациентам с тяжелым нарушением функции почек (см. раздел «Способ применения и дозы», «Особенности применения»). Фармакокинетика ибандроновой кислоты у пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности оценивалась только у небольшого количества пациентов, находившихся на гемодиализе, поэтому фармакокинетика ибандроновой кислоты у пациентов, не находящихся на диализе, неизвестна. Из-за ограниченности данных ибандроновую кислоту не следует применять пациентам с терминальной стадией почечной недостаточности.

Пациенты с нарушением функции печени

Данные о фармакокинетике ибандроновой кислоты у пациентов с нарушением функции печени отсутствуют. Печень не участвует в клиренсе ибандроновой кислоты, которая не метаболизируется, а выводится почками и путем поглощения костной тканью. Таким образом, пациентам с нарушением функции печени коррекция дозы препарата не требуется.

Пациенты пожилого возраста

В многомерном анализе не было установлено, что возраст является независимым фактором любого из исследуемых фармакокинетических параметров. Поскольку функция почек ухудшается с возрастом, это единственный фактор, который следует учитывать (см. раздел «Пациенты с нарушением функции почек»).