Виванат Ромфарм (Vivanat Rompharm)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках в Одесса
Подорожник
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
3.9 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1601,20
Экономия при брони: -13,10 грн
1588,10 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1550,77 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Филатова Академика, 94
4.7 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1591,38 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
5.0 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1502,60 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Филатова Академика, 17
6.3 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1601,00 грн
Подорожник
Одесса, дорога Люстдорфская, 31
6.5 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1649,50
Экономия при брони: -61,40 грн
1588,10 грн
Подорожник
Одесса, ул. Королева Академика, 49
10.6 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1588,10 грн
Аптека enter
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
11.4 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1693,40 грн
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
112.4 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1558,91 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
114.2 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1489,51 грн
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
129.5 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1522,33 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Алмазная, 21-В
252.0 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1761,72
Экономия при брони: -104,47 грн
1657,25 грн
Подорожник
Теплик, ул. Независимости, 38
252.4 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1613,50
Экономия при брони: -2,10 грн
1611,40 грн
Аптека низких цен
Кропивницкий, ул. Френчко Виктора, 31-А
252.4 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1760,46
Экономия при брони: -120,13 грн
1640,33 грн
Аптека оптовых цен
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
254.0 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1527,72 грн
Аптека оптовых цен
Умань, ул. Небесной Сотни, 7
254.2 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1542,00 грн
Аптека 9-1-1
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
254.3 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1540,24 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
254.7 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1588,00
Экономия при брони: -30,00 грн
1558,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
254.8 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1656,81
Экономия при брони: -67,16 грн
1589,65 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
255.3 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1553,20 грн