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Виванат Ромфарм (Vivanat Rompharm)
Виванат Ромфарм (Vivanat Rompharm)
Чернигов
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Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
114.1 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1525,56
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 80
118.1 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1784,05
Экономия при брони:
-110,61 грн
1673,44
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 26
119.8 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1827,44
Экономия при брони:
-98,06 грн
1729,38
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Каштановая, 5-В
121.3 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1684,28
Экономия при брони:
-81,71 грн
1602,57
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
121.6 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1607,36
Экономия при брони:
-19,36 грн
1588,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 37-Б
121.7 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1816,36
Экономия при брони:
-86,66 грн
1729,70
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 36
122.0 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1607,50
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
122.0 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1750,66
Экономия при брони:
-90,53 грн
1660,13
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
122.5 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1741,64
Экономия при брони:
-105,73 грн
1635,91
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Гайдай Зои, 6
122.6 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1613,52
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
122.8 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1557,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
122.9 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1678,40
Экономия при брони:
-75,20 грн
1603,20
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Литовский, 4
123.2 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1699,89
Экономия при брони:
-103,60 грн
1596,29
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 9
123.2 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1770,84
Экономия при брони:
-126,25 грн
1644,59
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 10-А
123.5 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1685,69
Экономия при брони:
-100,96 грн
1584,73
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 54-В
123.5 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1796,08
Экономия при брони:
-62,41 грн
1733,67
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Вышгородская, 56/2
123.5 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1603,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Вышгородская, 56/2
123.5 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1779,39
Экономия при брони:
-53,84 грн
1725,55
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 8
123.6 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1603,20
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Архипенко Александра, 1/12-А
123.9 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1603,20
грн
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