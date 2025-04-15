Виванат Ромфарм (Vivanat Rompharm)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках в Львов
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1613,50
Экономия при брони: -7,70 грн
1605,80 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1619,40
Экономия при брони: -13,60 грн
1605,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1605,80 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Зеленая, 7/7
1.4 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1590,00 грн
D.s.
Львов, ул. Руфа Юрия, 11-А
2.3 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1525,50 грн
Пульс
Львов, ул. Руфа Юрия, 4
2.3 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1574,70 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Лычаковская, 71
2.3 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1601,00 грн
Аптека оптовых цен
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1608,25 грн
Пульс
Львов, просп. Красной Калины, 49
5.0 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1577,20 грн
В городах рядом
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Дубляны, ул. Коцюбинского, 6
8.8 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1653,11
Экономия при брони: -81,66 грн
1571,45 грн
Бажаемо здоровья
Ивано-Франково, ул. Львовская, 2
22.1 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1618,00 грн
Аптека
Буск, пл. Звытяги, 12
44.5 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1525,50 грн
Подорожник
Журавно, пл. Бандеры Степана, 24
67.4 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1662,50
Экономия при брони: -51,10 грн
1611,40 грн
Аптека низких цен
Самбор, ул. Госпитальная, 12-А
69.3 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1658,78
Экономия при брони: -72,96 грн
1585,82 грн
Пульс
Борислав, ул. Ковалива, 53
73.8 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1671,40 грн
Ощад аптека
Нововолынск, просп. Победы, 10
98.8 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1553,80 грн
Подорожник
Нововолынск, просп. Победы, 1
98.9 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1553,80 грн
Аптека бам
Нововолынск, м-н 15-й, 19
101.5 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1652,80
Экономия при брони: -99,00 грн
1553,80 грн
Аптека бам
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-Б
111.1 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1595,70 грн
Здорова родина
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-А
111.1 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1540,37
Экономия при брони: -2,50 грн
1537,87 грн