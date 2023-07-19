КИСЛОТА ИБАНДРОНОВАЯ (ACIDUM IBANDRONICUM) Действующее вещество
Форма выпуска: р-р для инъекций, таблетки п/о, концентрат для приготовления инфузионного р-ра.
NLM: фосфоновая кислота, (1-гидрокси-3-(метилпентиламино)пропилиден)бис-.
ибандроновая кислота — высокоактивный азотсодержащий бисфосфонат, ингибитор костной резорбции и активности остеокластов. Оказывает специфическое селективное действие на костную ткань благодаря высокой аффинности к минеральным компонентам костной ткани. Угнетает активность остеокластов, снижает частоту скелетных осложнений при злокачественных заболеваниях.
Ибандроновая кислота уменьшает остеокластассоциированное высвобождение факторов роста опухоли, угнетает распространение и инвазию клеток опухоли, проявляет синергический эффект с таксанами in vitro.
Ибандроновая кислота предупреждает костную деструкцию, вызванную блокадой функции половых желез, ретиноидами, опухолевыми процессами и экстрактами опухолей, введенных in vivo. Ингибирует эндогенную костную резорбцию и способствует выведению радиоактивного тетрациклина, предварительно введенного в костную ткань.
Не нарушает минерализации костей при применении в дозах, значительно превышающих фармакологически эффективные. При гиперкальциемии ингибирующее действие ибандроновой кислоты на индуцированный опухолью остеолиз и на сопутствующую опухолевому процессу гиперкальциемию сопровождается снижением уровня кальция в сыворотке крови и экскреции кальция с мочой.
метастатические поражения костной ткани при раке молочной железы с целью снижения риска возникновения патологических переломов, уменьшения выраженности болевого синдрома, гиперкальциемии, снижения потребности в проведении лучевой терапии при болевом синдроме и угрозе переломов; гиперкальциемия при злокачественных новообразованиях с или без метастазов.
таблетки. Рекомендуется принимать по 1 таблетке 50 мг 1 раз в сутки. Таблетки принимают не менее чем за 30 мин до первого приема пищи или жидкости (за исключением чистой воды) или других лекарственных средств и пищевых добавок, содержащих кальций. Таблетки необходимо глотать целиком, не разжевывать и запивать стаканом обычной воды (180–240 мл), сидя или стоя. Пациентам не следует лежать на протяжении 60 мин после приема препарата. Не разжевывать или рассасывать таблетки ввиду возможности образования язв на слизистой оболочке ротоглотки. Можно употреблять только обычную воду на протяжении курса терапии. Не рекомендуется использовать воду с высоким содержанием кальция.
Концентрат для приготовления инфузионного р-ра. 6 мг в/в капельно на протяжении как минимум 15 мин 1 раз в 3–4 нед после разведения в 100 мл 0,9% р-ра натрия хлорида или 100 мл 5% р-ра декстрозы. 15-минутная инфузия возможна лишь у пациентов с нормальной функцией почек или с нарушением легкой степени (клиренс креатинина >50 мл/мин).
повышенная чувствительность к ибандроновой кислоте или любому другому компоненту препарата, период беременности и кормления грудью, детский возраст.