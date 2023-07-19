КИСЛОТА ИБАНДРОНОВАЯ (ACIDUM IBANDRONICUM)

таблетки. Рекомендуется принимать по 1 таблетке 50 мг 1 раз в сутки. Таблетки принимают не менее чем за 30 мин до первого приема пищи или жидкости (за исключением чистой воды) или других лекарственных средств и пищевых добавок, содержащих кальций. Таблетки необходимо глотать целиком, не разжевывать и запивать стаканом обычной воды (180–240 мл), сидя или стоя. Пациентам не следует лежать на протяжении 60 мин после приема препарата. Не разжевывать или рассасывать таблетки ввиду возможности образования язв на слизистой оболочке ротоглотки. Можно употреблять только обычную воду на протяжении курса терапии. Не рекомендуется использовать воду с высоким содержанием кальция.

Концентрат для приготовления инфузионного р-ра. 6 мг в/в капельно на протяжении как минимум 15 мин 1 раз в 3–4 нед после разведения в 100 мл 0,9% р-ра натрия хлорида или 100 мл 5% р-ра декстрозы. 15-минутная инфузия возможна лишь у пациентов с нормальной функцией почек или с нарушением легкой степени (клиренс креатинина >50 мл/мин).