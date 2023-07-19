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Активные вещества — “К”КИСЛОТА ИБАНДРОНОВАЯ (ACIDUM IBANDRONICUM)

КИСЛОТА ИБАНДРОНОВАЯ (ACIDUM IBANDRONICUM) Действующее вещество

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Найдено: 13 препаратов
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, № 3; Mistral Capital Management
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, № 3 Mistral Capital Management
В 531 аптеке
от 1573,20 грн
Цены в аптеках
Виванат Ромфарм раствор для инъекций, 3 мг/3 мл, предварительно заполненный шприц, 3 мл, № 1; Rompharm Company Georgia LLC
Виванат Ромфарм Раствор для инъекций, 3 мг/3 мл, предварительно заполненный шприц, 3 мл, № 1 Rompharm Company Georgia LLC
В 96 аптеках
от 1369,75 грн
Цены в аптеках
Ибандроновая кислота-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 30; Mistral Capital Management
Ибандроновая кислота-Виста Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 30 Mistral Capital Management
В 61 аптеке
от 3954,15 грн
Цены в аптеках
Бонабласт концентрат для раствора для инфузий, 1 мг/мл, флакон, 6 мл, № 1; ООО "БУСТ ФАРМА"
Бонабласт Концентрат для раствора для инфузий, 1 мг/мл, флакон, 6 мл, № 1 ООО "БУСТ ФАРМА"
В 44 аптеках
от 3682,95 грн
Цены в аптеках
Бонабласт таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 28; ООО "БУСТ ФАРМА"
Бонабласт Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 28 ООО "БУСТ ФАРМА"
В 31 аптеке
от 4349,52 грн
Цены в аптеках
Бонвива® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, № 1; Atnas Pharma UK Lіmіted
Бонвива® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, № 1 Atnas Pharma UK Lіmіted
Нет в наличии
Бонвива® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, № 3; Atnas Pharma UK Lіmіted
Бонвива® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, № 3 Atnas Pharma UK Lіmіted
Нет в наличии
Бондронат® концентрат для раствора для инфузий, 6 мг, флакон, 6 мл, № 1; Roche
Бондронат® Концентрат для раствора для инфузий, 6 мг, флакон, 6 мл, № 1 Roche
Нет в наличии
Бондронат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 28; Roche
Бондронат® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 28 Roche
Нет в наличии
Бонвива® раствор для инъекций, 3 мг/3 мл, шприц, в комплекте с иглой, в комплекте с иглой, № 1; Atnas Pharma UK Lіmіted
Бонвива® Раствор для инъекций, 3 мг/3 мл, шприц, в комплекте с иглой, в комплекте с иглой, № 1 Atnas Pharma UK Lіmіted
Нет в наличии
Ибандроновая кислота-Виста концентрат для раствора для инфузий, 6 мг, флакон, 6 мл, № 1; Mistral Capital Management
Ибандроновая кислота-Виста Концентрат для раствора для инфузий, 6 мг, флакон, 6 мл, № 1 Mistral Capital Management
Нет в наличии
Боневиста раствор для инъекций, 1 мг/мл, шприц, 3 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 1; Mistral Capital Management
Боневиста Раствор для инъекций, 1 мг/мл, шприц, 3 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 1 Mistral Capital Management
Нет в наличии
Ибандроновая кислота Аккорд концентрат для раствора для инфузий, 1 мг/мл, флакон, 6 мл, № 1; Accord Healthcare
Ибандроновая кислота Аккорд Концентрат для раствора для инфузий, 1 мг/мл, флакон, 6 мл, № 1 Accord Healthcare
Нет в наличии
Mm = 319,229 Да. Белый или почти белый порошок. Легкорастворим в воде. Практически нерастворим в органических растворителях.
Форма выпуска: р-р для инъекций, таблетки п/о, концентрат для приготовления инфузионного р-ра.
КИСЛОТА ИБАНДРОНОВАЯ (ACIDUM IBANDRONICUM)
CAS №: 114084-78-5 C9H23NO7P2
USPDDN: (1-гидрокси-3-(метилпентиламино)пропилиден)бисфосфоновая кислота.
NLM: фосфоновая кислота, (1-гидрокси-3-(метилпентиламино)пропилиден)бис-.

ибандроновая кислота — высокоактивный азотсодержащий бисфосфонат, ингибитор костной резорбции и активности остеокластов. Оказывает специфическое селективное действие на костную ткань благодаря высокой аффинности к минеральным компонентам костной ткани. Угнетает активность остеокластов, снижает частоту скелетных осложнений при злокачественных заболеваниях.
Ибандроновая кислота уменьшает остеокластассоциированное высвобождение факторов роста опухоли, угнетает распространение и инвазию клеток опухоли, проявляет синергический эффект с таксанами in vitro.
Ибандроновая кислота предупреждает костную деструкцию, вызванную блокадой функции половых желез, ретиноидами, опухолевыми процессами и экстрактами опухолей, введенных in vivo. Ингибирует эндогенную костную резорбцию и способствует выведению радиоактивного тетрациклина, предварительно введенного в костную ткань.
Не нарушает минерализации костей при применении в дозах, значительно превышающих фармакологически эффективные. При гиперкальциемии ингибирующее действие ибандроновой кислоты на индуцированный опухолью остеолиз и на сопутствующую опухолевому процессу гиперкальциемию сопровождается снижением уровня кальция в сыворотке крови и экскреции кальция с мочой.

метастатические поражения костной ткани при раке молочной железы с целью снижения риска возникновения патологических переломов, уменьшения выраженности болевого синдрома, гиперкальциемии, снижения потребности в проведении лучевой терапии при болевом синдроме и угрозе переломов; гиперкальциемия при злокачественных новообразованиях с или без метастазов.

таблетки. Рекомендуется принимать по 1 таблетке 50 мг 1 раз в сутки. Таблетки принимают не менее чем за 30 мин до первого приема пищи или жидкости (за исключением чистой воды) или других лекарственных средств и пищевых добавок, содержащих кальций. Таблетки необходимо глотать целиком, не разжевывать и запивать стаканом обычной воды (180–240 мл), сидя или стоя. Пациентам не следует лежать на протяжении 60 мин после приема препарата. Не разжевывать или рассасывать таблетки ввиду возможности образования язв на слизистой оболочке ротоглотки. Можно употреблять только обычную воду на протяжении курса терапии. Не рекомендуется использовать воду с высоким содержанием кальция.
Концентрат для приготовления инфузионного р-ра. 6 мг в/в капельно на протяжении как минимум 15 мин 1 раз в 3–4 нед после разведения в 100 мл 0,9% р-ра натрия хлорида или 100 мл 5% р-ра декстрозы. 15-минутная инфузия возможна лишь у пациентов с нормальной функцией почек или с нарушением легкой степени (клиренс креатинина >50 мл/мин).

повышенная чувствительность к ибандроновой кислоте или любому другому компоненту препарата, период беременности и кормления грудью, детский возраст.