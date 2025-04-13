Виванат Ромфарм (Vivanat Rompharm)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 105 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1610,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1765,31
Экономия при брони: -110,26 грн
1655,05 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1609,13
Экономия при брони: -58,51 грн
1550,62 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1710,54
Экономия при брони: -77,60 грн
1632,94 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1740,23
Экономия при брони: -80,97 грн
1659,26 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1807,48
Экономия при брони: -146,54 грн
1660,94 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
2.1 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1700,55
Экономия при брони: -81,59 грн
1618,96 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, ул. Межигорская, 56
2.8 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1688,59
Экономия при брони: -119,58 грн
1569,01 грн
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1610,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, ул. Коперника, 2-А
2.9 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1715,38
Экономия при брони: -54,16 грн
1661,22 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
3.1 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1749,64
Экономия при брони: -86,64 грн
1663,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1556,31 грн
Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.6 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1633,10 грн
Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16
3.6 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1579,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
3.9 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1562,76 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
4.0 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1676,60 грн
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, ул. Неманская, 6
4.2 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1607,30 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Верхогляда Андрея, 2-А
4.4 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1594,70 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Аболмасова Андрея, 6
4.5 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1665,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Русановская / Русановский, 8/2
5.1 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1593,90
Экономия при брони: -1,40 грн
1592,50 грн