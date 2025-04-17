Виванат Ромфарм (Vivanat Rompharm)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках в Винница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1681,85
Экономия при брони: -107,92 грн
1573,93 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1522,47 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1669,13
Экономия при брони: -71,22 грн
1597,91 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1613,50
Экономия при брони: -14,90 грн
1598,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1605,60
Экономия при брони: -7,00 грн
1598,60 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
2.1 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1613,30
Экономия при брони: -14,70 грн
1598,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 9
2.8 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1598,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 17
2.9 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1605,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 23
3.1 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1613,30
Экономия при брони: -14,70 грн
1598,60 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, ул. Пирогова, 40/42
3.1 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1613,30
Экономия при брони: -14,70 грн
1598,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 126
3.2 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1591,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 37
3.3 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1799,16
Экономия при брони: -120,03 грн
1679,13 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Матроса Кошки, 7-Б
3.5 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1598,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 94-А
4.4 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1698,37
Экономия при брони: -99,15 грн
1599,22 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 107
4.6 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1607,70
Экономия при брони: -9,10 грн
1598,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 111-А
4.7 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1738,76
Экономия при брони: -115,30 грн
1623,46 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. 600-летия, 52
5.2 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1613,50
Экономия при брони: -14,90 грн
1598,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. 600-летия / Келецкая, 50/49
5.2 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1688,49
Экономия при брони: -94,04 грн
1594,45 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Порика Василия, 16
5.5 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1589,19 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
5.6 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1653,25 грн