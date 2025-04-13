Виванат Ромфарм (Vivanat Rompharm)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 37 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1563,50
Экономия при брони: -66,39 грн
1497,11 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1676,00
Экономия при брони: -117,72 грн
1558,28 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1625,45
Экономия при брони: -71,93 грн
1553,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1601,87
Экономия при брони: -88,96 грн
1512,91 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1489,63 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.5 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1528,94 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1518,61 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1711,89
Экономия при брони: -128,48 грн
1583,41 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
2.2 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1427,98 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1644,00
Экономия при брони: -55,75 грн
1588,25 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1485,07 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1653,36
Экономия при брони: -86,16 грн
1567,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1645,23
Экономия при брони: -108,18 грн
1537,05 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
4.4 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1673,85
Экономия при брони: -89,50 грн
1584,35 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
4.4 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1533,97 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1746,07
Экономия при брони: -128,63 грн
1617,44 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1677,52
Экономия при брони: -92,11 грн
1585,41 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Деревянко, 56
4.8 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1691,83
Экономия при брони: -100,46 грн
1591,37 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
4.9 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1695,44
Экономия при брони: -73,90 грн
1621,54 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
5.0 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1706,75
Экономия при брони: -110,46 грн
1596,29 грн