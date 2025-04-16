Виванат Ромфарм (Vivanat Rompharm)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Николаев
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1558,91 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1489,51 грн
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
85.1 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1522,33 грн
Аптека низких цен
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 159
97.5 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1605,40
Экономия при брони: -63,09 грн
1542,31 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Высоцкого, 23
97.9 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1597,90
Экономия при брони: -80,52 грн
1517,38 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Палия Семена, 119
98.1 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1689,12
Экономия при брони: -69,82 грн
1619,30 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
98.1 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1654,89
Экономия при брони: -82,79 грн
1572,10 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Заболотного Академика, 26/1
99.1 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1690,22
Экономия при брони: -109,16 грн
1581,06 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 47
107.6 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1680,69
Экономия при брони: -99,63 грн
1581,06 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
107.7 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1703,24
Экономия при брони: -117,31 грн
1585,93 грн
Аптека копейка
Одесса, перек. Европейская / Большая Арнаутская, 72/69
107.9 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1638,01
Экономия при брони: -60,56 грн
1577,45 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
108.0 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1550,77 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
108.0 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1718,92
Экономия при брони: -75,17 грн
1643,75 грн
Подорожник
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
108.2 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1601,20
Экономия при брони: -4,90 грн
1596,30 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
108.3 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1692,29
Экономия при брони: -111,23 грн
1581,06 грн
Аптека шар@
Одесса, просп. Адмиральский, 1-В
109.6 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1659,07
Экономия при брони: -78,01 грн
1581,06 грн
Подорожник
Одесса, дорога Люстдорфская, 31
110.7 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1649,50
Экономия при брони: -53,20 грн
1596,30 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 33-А
111.0 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1671,13
Экономия при брони: -74,15 грн
1596,98 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Филатова Академика, 17
111.1 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1601,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 57
111.2 км
Виванат Ромфарм раствор для инъекций 3 мг/3 мл предварительно заполненный шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
1695,49
Экономия при брони: -100,50 грн
1594,99 грн