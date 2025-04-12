следует с осторожностью применять препарат у пациентов с синдромом пролонгированного интервала Q–T, гипокалиемией, при сочетанном применении с другими лекарственными средствами, которые удлиняют интервал Q–T или ингибируют фермент СYP 3A4, такими как азольные противогрибковые препараты (например кетоконазол, итраконазол) и макролиды (например эритромицин).

Сочетанное применение с эбастином рифампицина может привести к фармакокинетическому взаимодействию (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Для пациентов с легкой, умеренной или тяжелой степенью почечной недостаточности, а также с легкой или умеренной степенью печеночной недостаточности отсутствует необходимость согласования дозирования (лечение в течение 5–7 дней). Отсутствует опыт применения препарата у пациентов с тяжелой степенью печеночной недостаточности в дозе, превышающей 10 мг, поэтому для пациентов с тяжелой степенью печеночной недостаточности доза не должна превышать 10 мг.

Поскольку терапевтический эффект наступает через 1–3 ч после применения, не следует применять препарат при острых аллергических реакциях в неотложных случаях.

Лекарственное средство содержит аспартам, который является производным фенилаланина, что может представлять опасность для больных фенилкетонурией.

Применение в период беременности или кормления грудью

Беременность. Существуют ограниченные данные по применению эбастина у беременных. Исследования на животных не подтверждают наличия прямого или опосредованного влияния препарата на репродуктивную функцию организма. Поэтому рекомендуется избегать применения эбастина в период беременности.

Период кормления грудью. Высокая степень связывания с белками (>97%) эбастина и его основного метаболита каребастина свидетельствует об отсутствии проникновения лекарственного средства в грудное молоко. В качестве меры предосторожности следует избегать применения эбастина в период кормления грудью.

Фертильность. Данных о влиянии эбастина на фертильность человека нет.

Дети. Препарат не рекомендован для применения у детей в возрасте до 12 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Проведено детальные исследования влияния на психомоторную функцию человека, которые подтвердили отсутствие негативного эффекта эбастина. Лекарственное средство в рекомендуемых терапевтических дозах не влияет на скорость реакции при управлении транспортным средством или работе с механизмами.

Однако лицам с особой чувствительностью к эбастину рекомендуется провести дополнительный анализ на выявление индивидуальных реакций до момента управления транспортным средством или выполнения пациентом сложных действий, поскольку препарат может вызывать сонливость или головокружение (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).