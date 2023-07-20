ЭБАСТИН (EBASTINUM) Действующее вещество
антигистаминное средство пролонгированного действия. Имеет выраженную тропность к Н1-рецепторам; при повторном его назначении не отмечается тахифилаксии. Не обладает антихолинергической активностью и не оказывает седативного действия. Эффект развивается через 1 ч после введения и длится около 48 ч. После 5-дневного курса лечения антигистаминное действие эбастина сохраняется в течение 72 ч.
При пероральном приеме быстро абсорбируется в пищеварительном тракте и метаболизируется. Cmax в плазме крови достигается через 2,6–4 ч. T½ — 15–19 ч; у пациентов с почечной и печеночной недостаточностью он увеличивается. Эбастин экскретируется с мочой.
сезонный и круглогодичный аллергический ринит, в том числе при сочетании с аллергическим конъюнктивитом, идиопатическая хроническая крапивница.
при аллергическом рините и идиопатической крапивнице назначают по 10 мг 1 раз в сутки; при выраженных симптомах, в том числе при круглогодичном аллергическом рините, назначают по 20 мг 1 раз в сутки.
Принимают внутрь, предпочтительно после приема пищи.
повышенная чувствительность к эбастину, тяжелая печеночная недостаточность, период беременности и кормления грудью.
возможны головная боль, ощущение сухости во рту, сонливость или бессонница, боль в животе, тошнота, рвота, фарингит, синусит.
следует соблюдать осторожность при назначении эбастина пациентам с печеночной или почечной недостаточностью.
Безопасность применения эбастина у детей в возрасте до 12 лет не установлена.
В рекомендуемой терапевтической дозе эбастин не влияет на способность управлять транспортными средствами и работать с потенциально опасными механизмами.
не взаимодействует с теофиллином, непрямыми антикоагулянтами, циметидином, диазепамом и алкоголем. Не следует назначать эбастин одновременно с кетоконазолом и эритромицином.
не отмечено каких-либо явлений передозировки при применении эбастина в дозе 80 мг. Специфического антидота нет. При передозировке рекомендуется промывание желудка, прием активированного угля, мониторинг жизненно важных функций организма, при необходимости — проведение симптоматической терапии.