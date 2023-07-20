ЭБАСТИН (EBASTINUM)

антигистаминное средство пролонгированного действия. Имеет выраженную тропность к Н 1 -рецепторам; при повторном его назначении не отмечается тахифилаксии. Не обладает антихолинергической активностью и не оказывает седативного действия. Эффект развивается через 1 ч после введения и длится около 48 ч. После 5-дневного курса лечения антигистаминное действие эбастина сохраняется в течение 72 ч.

При пероральном приеме быстро абсорбируется в пищеварительном тракте и метаболизируется. C max в плазме крови достигается через 2,6–4 ч. T ½ — 15–19 ч; у пациентов с почечной и печеночной недостаточностью он увеличивается. Эбастин экскретируется с мочой.