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Активные вещества — “Э”ЭБАСТИН (EBASTINUM)

ЭБАСТИН (EBASTINUM) Действующее вещество

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Найдено: 3 препарата
Элерт таблетки, диспергируемые в ротовой полости, 10 мг, блистер, № 10; Micro Labs
Элерт Таблетки, диспергируемые в ротовой полости, 10 мг, блистер, № 10 Micro Labs
В 260 аптеках
от 84,44 грн
Цены в аптеках
Элерт таблетки, диспергируемые в ротовой полости, 10 мг, блистер, № 30; Micro Labs
Элерт Таблетки, диспергируемые в ротовой полости, 10 мг, блистер, № 30 Micro Labs
В 96 аптеках
от 222,58 грн
Цены в аптеках
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости, 10 мг, блистер, № 10; esparma
Эспа-Бастин Таблетки, диспергируемые в ротовой полости, 10 мг, блистер, № 10 esparma
В 132 аптеках других городов
от 74,50 грн
Цены в других городах
Форма выпуска: сироп, таблетки п/о.
ЭБАСТИН (EBASTINUM)
CAS №: 90729-43-4 C32H39NO2
RTECS, USPDDN: 1-бутанон, 1-(4-(1,1-диметилэтил)фенил)-4-(4-(дифенилметокси)-1-пиперидинил)-.
Форма выпуска: сироп, таблетки п/о.

антигистаминное средство пролонгированного действия. Имеет выраженную тропность к Н1-рецепторам; при повторном его назначении не отмечается тахифилаксии. Не обладает антихолинергической активностью и не оказывает седативного действия. Эффект развивается через 1 ч после введения и длится около 48 ч. После 5-дневного курса лечения антигистаминное действие эбастина сохраняется в течение 72 ч.
При пероральном приеме быстро абсорбируется в пищеварительном тракте и метаболизируется. Cmax в плазме крови достигается через 2,6–4 ч. T½ — 15–19 ч; у пациентов с почечной и печеночной недостаточностью он увеличивается. Эбастин экскретируется с мочой.

сезонный и круглогодичный аллергический ринит, в том числе при сочетании с аллергическим конъюнктивитом, идиопатическая хроническая крапивница.

при аллергическом рините и идиопатической крапивнице назначают по 10 мг 1 раз в сутки; при выраженных симптомах, в том числе при круглогодичном аллергическом рините, назначают по 20 мг 1 раз в сутки.
Принимают внутрь, предпочтительно после приема пищи.

повышенная чувствительность к эбастину, тяжелая печеночная недостаточность, период беременности и кормления грудью.

возможны головная боль, ощущение сухости во рту, сонливость или бессонница, боль в животе, тошнота, рвота, фарингит, синусит.

следует соблюдать осторожность при назначении эбастина пациентам с печеночной или почечной недостаточностью.
Безопасность применения эбастина у детей в возрасте до 12 лет не установлена.
В рекомендуемой терапевтической дозе эбастин не влияет на способность управлять транспортными средствами и работать с потенциально опасными механизмами.

не взаимодействует с теофиллином, непрямыми антикоагулянтами, циметидином, диазепамом и алкоголем. Не следует назначать эбастин одновременно с кетоконазолом и эритромицином.

не отмечено каких-либо явлений передозировки при применении эбастина в дозе 80 мг. Специфического антидота нет. При передозировке рекомендуется промывание желудка, прием активированного угля, мониторинг жизненно важных функций организма, при необходимости — проведение симптоматической терапии.