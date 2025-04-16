Эспа-Бастин (Espa-Bastin)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 70 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
196,38
Экономия при брони: -12,39 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
233,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 12 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
233,40 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 42 мин
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
233,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 12 мин
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
204,60
Экономия при брони: -10,76 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
206,90
Экономия при брони: -13,06 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
233,40 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
221,00
Экономия при брони: -25,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
233,40 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
233,40 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 42 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
208,15
Экономия при брони: -10,96 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
233,40 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 42 мин
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
233,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
233,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
233,40 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
233,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
233,40 грн