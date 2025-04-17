Эспа-Бастин (Espa-Bastin)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 77 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
201,06
Экономия при брони: -29,21 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
221,00
Экономия при брони: -21,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
202,22
Экономия при брони: -30,63 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
233,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
225,50
Экономия при брони: -26,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
200,85
Экономия при брони: -29,26 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
202,50
Экономия при брони: -30,91 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
233,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
197,54
Экономия при брони: -9,49 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 45 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
198,80
Экономия при брони: -10,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
233,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
204,29
Экономия при брони: -12,83 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
198,12
Экономия при брони: -6,66 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 45 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
233,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
233,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
225,50
Экономия при брони: -26,40 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
221,20
Экономия при брони: -22,10 грн