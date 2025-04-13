Эспа-Бастин (Espa-Bastin)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 418 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
221,00
Экономия при брони: -19,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
220,70
Экономия при брони: -18,80 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
194,17
Экономия при брони: -19,98 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
201,89
Экономия при брони: -18,50 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
234,20 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
234,20 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
196,86
Экономия при брони: -22,85 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
195,74
Экономия при брони: -12,56 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
221,00
Экономия при брони: -19,10 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
198,17
Экономия при брони: -9,56 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
198,34
Экономия при брони: -19,49 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
234,20 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma