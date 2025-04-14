Эспа-Бастин (Espa-Bastin)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 227 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
197,82
Экономия при брони: -13,82 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
203,83
Экономия при брони: -18,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
215,00
Экономия при брони: -10,50 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
227,40
Экономия при брони: -22,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
203,84
Экономия при брони: -25,89 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
198,80
Экономия при брони: -12,86 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
201,97
Экономия при брони: -16,03 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma