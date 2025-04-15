Эспа-Бастин (Espa-Bastin)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 123 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
234,20 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
234,20 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
234,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
221,00
Экономия при брони: -23,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
222,50
Экономия при брони: -25,00 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
201,12
Экономия при брони: -18,46 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
199,90
Экономия при брони: -10,29 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
222,50
Экономия при брони: -25,00 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
222,50
Экономия при брони: -25,00 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
226,90
Экономия при брони: -29,40 грн
D.s.
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
222,50
Экономия при брони: -25,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
221,00
Экономия при брони: -23,50 грн
D.s.
Львов, ул. Бандеры Степана, 71
0.9 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
222,50
Экономия при брони: -25,00 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
200,66
Экономия при брони: -25,68 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
221,00
Экономия при брони: -23,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
234,20 грн