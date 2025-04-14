Эспа-Бастин (Espa-Bastin)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 134 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
243,95
Экономия при брони: -11,24 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
202,24
Экономия при брони: -8,62 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
201,01
Экономия при брони: -7,27 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
234,20 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
234,20 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
234,20 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
234,20 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
221,00
Экономия при брони: -25,80 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
197,47
Экономия при брони: -8,55 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
202,14
Экономия при брони: -16,37 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
203,57
Экономия при брони: -7,07 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
198,09
Экономия при брони: -28,37 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
Аптека копейка
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
202,01
Экономия при брони: -32,29 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
245,71
Экономия при брони: -13,18 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
199,86
Экономия при брони: -30,14 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Эспа-Бастин таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №10
esparma
225,20
Экономия при брони: -30,00 грн