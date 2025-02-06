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Альфахолин (Alphacholine) (357222) - инструкция по применению ATC-классификация

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Альфахолин (Alphacholine)
Цена в городе Киев
от 489,47 грн
По рецепту
10 шт, 600 мг/7 мл от 489,47 грн 5 шт, 1000 мг/4 мл от 446,10 грн
В наличии в 410 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Раствор оральный
Дозировка
600 мг/7 мл
Количество штук в упаковке
10 шт.
ATC-група
N07A X02 Холина альфосцерат
Регистрационное удостоверение
UA/17917/01/01 от 06.02.2020
Международное название
Cholini Alfosceras (Холина Альфосцерат)

Альфахолин инструкция по применению

Состав

действующее вещество: choline alfoscerate;

1 ампула по 4 мл раствора содержит холина альфосцерата 1000 мг;

вспомогательные вещества: вода для инъекций.

Лекарственная форма

Раствор для инъекций.

Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, влияющие на нервную систему. Парасимпатомиметики. Холина альфосцерат.

Код АТХ N07A X02.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Альфахолин является средством, которое относится к группе центральных холиномиметиков с преобладающим влиянием на центральную нервную систему (ЦНС). Холина альфосцерат как носитель холина и предыдущий агент фосфатидилхолина имеет потенциальную способность предотвращать и корректировать биохимические повреждения, которые имеют особое значение среди патогенных факторов психоорганического инволюционного синдрома, то есть может влиять на пониженный холинергический тонус и измененный фосфолипидный состав оболочек нервных клеток. В состав лекарственного средства входит 40,5% метаболически защищенного холина. Метаболическую защиту обеспечивает высвобождение холина в головном мозге. Альфахолин положительно влияет на функции памяти и познавательные способности, а также на показатели эмоционального состояния и поведения, ухудшение которых было вызвано развитием инволюционной патологии мозга. Механизм действия основан на том, что при попадании в организм холина альфосцерат расщепляется под действием ферментов на холин и глицерофосфат: холин принимает участие в биосинтезе ацетилхолина — одного из основных медиаторов нервного возбуждения; глицерофосфат является предшественником фосфолипидов (фосфатидилхолина) нейронной мембраны. Таким образом, Альфахолин улучшает передачу нервных импульсов в холинергических нейронах; положительно влияет на пластичность нейрональных мембран и функцию рецепторов. Альфахолин улучшает церебральный кровоток, усиливает метаболические процессы в головном мозге, активирует структуры ретикулярной формации головного мозга и восстанавливает сознание при травматическом повреждении головного мозга.

Фармакокинетика.

В среднем абсорбируется около 88% введенной дозы Альфахолина. Лекарственное средство накапливается преимущественно в мозге (45% от концентрации лекарственного средства в крови), легких и печени. Выведение лекарственного средства происходит главным образом через легкие в виде двуокиси углерода (СО2). Лишь 15% лекарственного средства выводится с мочой и желчью.

Показания

Острый период тяжелой черепно-мозговой травмы с преимущественно стволовым уровнем повреждения (нарушение сознания, коматозное состояние, очаговая полушарная симптоматика, симптомы повреждения ствола мозга).

Дегенеративно-инволюционные мозговые психоорганические синдромы или вторичные последствия цереброваскулярной недостаточности, то есть первичные и вторичные нарушения умственной деятельности у пожилых людей, которые характеризуются нарушением памяти, спутанностью сознания, дезориентацией, снижением мотивации и инициативности, снижением способности к концентрации; изменения в эмоциональной сфере и сфере поведения: эмоциональная нестабильность, раздражительность, равнодушие к окружающей среде; псевдомеланхолия у людей пожилого возраста.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к лекарственному средству или к его компонентам. Психотический синдром, при тяжелом психомоторном возбуждении.

Период беременности и кормления грудью.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Клинически значимое взаимодействие лекарственного средства с другими лекарственными средствами не установлено.

Способ применения и дозы

При острых состояниях Альфахолин вводить внутримышечно или внутривенно (медленно) по 1 г (1 ампула) в сутки в течение от 15 до 20 дней. Затем, после стабилизации состояния больного, переходить на лекарственную форму препарата в капсулах.

Дети

Опыт применения Альфахолина детям отсутствует.

Побочные реакции

Как правило, лекарственное средство хорошо переносится даже при длительном применении. Возможны реакции в месте введения. В течение первых дней или недель лечения могут возникать такие проявления побочных реакций: тревога, ажитация, бессонница. Эти симптомы являются временными и не требуют прекращения лечения, но может потребоваться временное снижение дозы.

Возможно возникновение тошноты (которая главным образом является следствием вторичной допаминергической активации), снижение артериального давления, головная боль, очень редко возможны боль в животе и кратковременная спутанность сознания. В таком случае необходимо уменьшить дозу лекарственного средства. Возможны реакции гиперчувствительности, включая сыпь, зуд, крапивницу, ангионевротический отек, покраснение кожи.

Сообщения о подозреваемых побочных реакциях.

Сообщения о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства является важной процедурой. Это позволяет продолжать мониторинг соотношения «польза/риск» для соответствующего лекарственного средства. Медицинским работникам необходимо сообщать о любых подозреваемых побочных реакциях через национальную систему сообщений.

Срок годности

1,5 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Не замораживать.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 4 мл в ампуле; по 5 ампул в контурной ячейковой упаковке; по 1 контурной ячейковой упаковке в пачке.

Категория отпуска

По рецепту.

Производитель

ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница».

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Украина, 02093, г. Киев, ул. Бориспольская, 13.

Альфахолин
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от 489,47 грн
В наличии в 410 аптеках
Цены в аптеках
Альфахолин
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл, №10
от 489,47 грн
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