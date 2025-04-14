Альфахолин (Alphacholine)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 187 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
791,39
Экономия при брони: -44,87 грн
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
775,60 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
832,58
Экономия при брони: -103,86 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
747,60 грн
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
775,60 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
769,41
Экономия при брони: -23,06 грн
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
775,60 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
788,50
Экономия при брони: -86,24 грн
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
775,60 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
747,60 грн
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
775,60 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
773,68
Экономия при брони: -27,39 грн
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
818,99
Экономия при брони: -45,30 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
747,60 грн
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
775,60 грн