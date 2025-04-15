Альфахолин (Alphacholine)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 139 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
785,44
Экономия при брони: -70,08 грн
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
775,60 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
765,00
Экономия при брони: -78,20 грн
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
775,60 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
765,70
Экономия при брони: -78,90 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
783,36
Экономия при брони: -72,32 грн
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
775,60 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
804,99
Экономия при брони: -193,74 грн
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
775,60 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
765,00
Экономия при брони: -78,20 грн
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
711,60
Экономия при брони: -24,80 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
712,20
Экономия при брони: -25,40 грн
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
712,20
Экономия при брони: -25,40 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
832,11
Экономия при брони: -201,82 грн
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
779,44
Экономия при брони: -77,51 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
712,20
Экономия при брони: -25,40 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
747,20
Экономия при брони: -60,40 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
794,30
Экономия при брони: -93,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
765,00
Экономия при брони: -78,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
787,21
Экономия при брони: -163,86 грн
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
818,28
Экономия при брони: -147,47 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Кулиша, 47
1.2 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница