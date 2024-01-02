относится к группе нейрометаболических стимуляторов, оказывает нейропротекторное действие. Холиномиметик с преимущественным влиянием на холиновые рецепторы в ЦНС.

Возбуждает холинорецепторы, преимущественно центральные (оказывает холиномиметическое действие).

Механизм действия основан на том, что при попадании в организм холина альфосцерат расщепляется под действием ферментов на холин и глицерофосфат: холин участвует в биосинтезе ацетилхолина — одного из основных медиаторов нервного возбуждения; глицерофосфат является предшественником фосфолипидов (фосфатидилхолина) мембраны нейрона. Стимулирует холинергическую нейротрансмиссию — улучшает передачу нервных импульсов в холинергических нейронах, улучшает пластичность нейрональных мембран и функцию рецепторов, активирует церебральный кровоток, стимулирует метаболизм ЦНС и ретикулярную формацию. У больных с инволютивным или наследственно-дегенеративным психоорганическим синдромом положительно влияет на познавательные и поведенческие реакции, улучшает концентрацию внимания, запоминание и воспроизведение информации. Улучшает настроение, способствует устранению эмоциональной неустойчивости, раздражительности и апатии. Активизирует умственную деятельность. В острый период черепно-мозговой травмы у больных с сохраненными механизмами ауторегуляции мозгового кровотока холина альфосцерат вызывает увеличение линейной скорости кровотока на стороне поражения, способствует нормализации пространственно-временных характеристик спонтанной биоэлектрической активности мозга, регрессу нейрологической симптоматики и восстановлению сознания.

При приеме внутрь абсорбируется в среднем около 88% введенной дозы. Легко проникает через ГЭБ, накапливается преимущественно в мозгу (концентрация в мозгу достигает 45% от уровня в крови), легких и печени. Элиминация происходит главным образом через легкие в виде диоксида углерода. Лишь 15% препарата выводится почками и через кишечник.

Не влияет на репродуктивный цикл, не обладает тератогенным и мутагенным действием.