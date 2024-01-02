ХОЛИНА АЛЬФОСЦЕРАТ (CHOLINI ALFOSCERAS) Действующее вещество
относится к группе нейрометаболических стимуляторов, оказывает нейропротекторное действие. Холиномиметик с преимущественным влиянием на холиновые рецепторы в ЦНС.
Возбуждает холинорецепторы, преимущественно центральные (оказывает холиномиметическое действие).
Механизм действия основан на том, что при попадании в организм холина альфосцерат расщепляется под действием ферментов на холин и глицерофосфат: холин участвует в биосинтезе ацетилхолина — одного из основных медиаторов нервного возбуждения; глицерофосфат является предшественником фосфолипидов (фосфатидилхолина) мембраны нейрона. Стимулирует холинергическую нейротрансмиссию — улучшает передачу нервных импульсов в холинергических нейронах, улучшает пластичность нейрональных мембран и функцию рецепторов, активирует церебральный кровоток, стимулирует метаболизм ЦНС и ретикулярную формацию. У больных с инволютивным или наследственно-дегенеративным психоорганическим синдромом положительно влияет на познавательные и поведенческие реакции, улучшает концентрацию внимания, запоминание и воспроизведение информации. Улучшает настроение, способствует устранению эмоциональной неустойчивости, раздражительности и апатии. Активизирует умственную деятельность. В острый период черепно-мозговой травмы у больных с сохраненными механизмами ауторегуляции мозгового кровотока холина альфосцерат вызывает увеличение линейной скорости кровотока на стороне поражения, способствует нормализации пространственно-временных характеристик спонтанной биоэлектрической активности мозга, регрессу нейрологической симптоматики и восстановлению сознания.
При приеме внутрь абсорбируется в среднем около 88% введенной дозы. Легко проникает через ГЭБ, накапливается преимущественно в мозгу (концентрация в мозгу достигает 45% от уровня в крови), легких и печени. Элиминация происходит главным образом через легкие в виде диоксида углерода. Лишь 15% препарата выводится почками и через кишечник.
Не влияет на репродуктивный цикл, не обладает тератогенным и мутагенным действием.
в острый и восстановительный период тяжелой черепно-мозговой травмы с преимущественно стволовым уровнем поражения (нарушение сознания, коматозное состояние, очаговая полушарная симптоматика, симптомы поражения ствола мозга);
дегенеративные или инволюционные мозговые психоорганические синдромы и последствия цереброваскулярной недостаточности, такие как первичные и вторичные нарушения мыслительной функции у лиц пожилого возраста, характеризующиеся нарушениями памяти, спутанностью сознания, дезориентацией, снижением мотивации и инициативности, снижением способности к концентрации;
ишемический инсульт;
деменция различного генеза (в том числе болезнь Альцгеймера);
изменения в эмоциональной и поведенческой сфере: эмоциональная нестабильность, раздражительность, снижение интереса;
старческая псевдомеланхолия.
при острых состояниях холина альфосцерат вводят в/м или в/в (медленно) по 1000 мг/сут (утром) в течение 15–20 сут. Затем — по 1200 мг (800 мг утром, 400 мг днем) в течение 6 мес. При хронической цереброваскулярной недостаточности и синдромах деменции назначают внутрь 400 мг (1 капсула) 2–3 раза в сутки, предпочтительно до еды. Продолжительность лечения составляет 3–6 мес.
индивидуальная гиперчувствительность к препарату, период беременности и кормления грудью.
возможно появление тошноты (главным образом как следствие дофаминергической активации), в этом случае снижают дозу препарата. Те же рекомендации при передозировке.
не рекомендуется применять холина альфосцерат в период беременности и кормления грудью, хотя специальные исследования показали отсутствие эмбриотоксической или тератогенной активности; не оказывает отрицательного воздействия на водителей и операторов машин.
значимого взаимодействия с другими препаратами не установлено.
сведений о передозировке нет.