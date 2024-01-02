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Активные вещества — “Х”ХОЛИНА АЛЬФОСЦЕРАТ (CHOLINI ALFOSCERAS)

ХОЛИНА АЛЬФОСЦЕРАТ (CHOLINI ALFOSCERAS) Действующее вещество

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Найдено: 20 препаратов
Глиятон® капсулы мягкие, 400 мг, блистер, № 30; Фармак
Глиятон® Капсулы мягкие, 400 мг, блистер, № 30 Фармак
В 975 аптеках
от 665,78 грн
Цены в аптеках
Глиятон® раствор для инъекций, 250 мг/мл, ампула, 4 мл, в блистере в пачке, в блистере в пачке, № 5; Фармак
Глиятон® Раствор для инъекций, 250 мг/мл, ампула, 4 мл, в блистере в пачке, в блистере в пачке, № 5 Фармак
В 831 аптеке
от 559,30 грн
Цены в аптеках
Цереглиа® капсулы мягкие, 400 мг, блистер, № 30; Киевский витаминный завод
Цереглиа® Капсулы мягкие, 400 мг, блистер, № 30 Киевский витаминный завод
В 805 аптеках
от 681,35 грн
Цены в аптеках
Ренейро раствор для инъекций, 250 мг/мл, ампула, 4 мл, № 10; Микрохим
Ренейро Раствор для инъекций, 250 мг/мл, ампула, 4 мл, № 10 Микрохим
В 756 аптеках
от 902,50 грн
Цены в аптеках
Глиатилин капсулы мягкие, 400 мг, блистер, № 14; Italfarmaco
Глиатилин Капсулы мягкие, 400 мг, блистер, № 14 Italfarmaco
В 755 аптеках
от 914,53 грн
Цены в аптеках
Ноохолин раствор для инъекций, 250 мг/мл, ампула, 4 мл, № 3; ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Ноохолин Раствор для инъекций, 250 мг/мл, ампула, 4 мл, № 3 ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
В 679 аптеках
от 392,10 грн
Цены в аптеках
Глиатилин раствор для инъекций, 1000 мг/4 мл, ампула, 4 мл, № 3; Italfarmaco
Глиатилин Раствор для инъекций, 1000 мг/4 мл, ампула, 4 мл, № 3 Italfarmaco
В 656 аптеках
от 724,50 грн
Цены в аптеках
Альцмерат раствор для инъекций, 250 мг/мл, ампула, 4 мл, в пачке, в пачке, № 5; Лекхим-Харьков
Альцмерат Раствор для инъекций, 250 мг/мл, ампула, 4 мл, в пачке, в пачке, № 5 Лекхим-Харьков
В 595 аптеках
от 606,20 грн
Цены в аптеках
Альцмерат раствор оральный, 600 мг/7 мл, флакон, 7 мл, № 10; Технолог
Альцмерат Раствор оральный, 600 мг/7 мл, флакон, 7 мл, № 10 Технолог
В 524 аптеках
от 654,48 грн
Цены в аптеках
Медотилин раствор для инъекций, 1000 мг/4 мл, ампула, 4 мл, контурная ячейковая упаковка, контурн. ячейк. уп., № 3; World Medicine
Медотилин Раствор для инъекций, 1000 мг/4 мл, ампула, 4 мл, контурная ячейковая упаковка, контурн. ячейк. уп., № 3 World Medicine
В 521 аптеке
от 365,10 грн
Цены в аптеках
Глиятон® раствор оральный, 600 мг/7 мл, флакон, 7 мл, № 10; Фармак
Глиятон® Раствор оральный, 600 мг/7 мл, флакон, 7 мл, № 10 Фармак
В 467 аптеках
от 503,34 грн
Цены в аптеках
Альфахолин раствор оральный, 600 мг/7 мл, флакон, 7 мл, № 10; Дарница
Альфахолин Раствор оральный, 600 мг/7 мл, флакон, 7 мл, № 10 Дарница
В 410 аптеках
от 489,47 грн
Цены в аптеках
Альфахолин раствор для инъекций, 1000 мг/4 мл, ампула, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 5; Дарница
Альфахолин Раствор для инъекций, 1000 мг/4 мл, ампула, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 5 Дарница
В 172 аптеках
от 446,10 грн
Цены в аптеках
Центролин раствор для инъекций, 1000 мг/4 мл, ампула, 4 мл, в кассете в пачке, в кассете в пачке, № 5; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Центролин Раствор для инъекций, 1000 мг/4 мл, ампула, 4 мл, в кассете в пачке, в кассете в пачке, № 5 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 66 аптеках
от 418,52 грн
Цены в аптеках
Т-Холин раствор для инъекций, 250 мг/мл, ампулы в блистере, 4 мл, № 3; Бутиковая Фармацевтическая Компания Салютарис
Т-Холин Раствор для инъекций, 250 мг/мл, ампулы в блистере, 4 мл, № 3 Бутиковая Фармацевтическая Компания Салютарис
В 61 аптеке
от 437,39 грн
Цены в аптеках
Медотилин раствор для инъекций, 1000 мг/4 мл, ампула, 4 мл, контурная ячейковая упаковка, контурн. ячейк. уп., № 3; World Medicine
Медотилин Раствор для инъекций, 1000 мг/4 мл, ампула, 4 мл, контурная ячейковая упаковка, контурн. ячейк. уп., № 3 World Medicine
В 50 аптеках
от 444,51 грн
Цены в аптеках
Нейротилин капсулы мягкие, 400 мг, блистер, № 30; Здоровье Группа компаний
Нейротилин Капсулы мягкие, 400 мг, блистер, № 30 Здоровье Группа компаний
В 5 аптеках
от 549,48 грн
Цены в аптеках
Ренейро раствор для инъекций, 250 мг/мл, ампула, 4 мл, № 5; Микрохим
Ренейро Раствор для инъекций, 250 мг/мл, ампула, 4 мл, № 5 Микрохим
Нет в наличии
Нейротилин раствор для инъекций, 250 мг/мл, ампула, 4 мл, в блистере в коробке, в блистере в коробке, № 5; Здоровье Группа компаний
Нейротилин Раствор для инъекций, 250 мг/мл, ампула, 4 мл, в блистере в коробке, в блистере в коробке, № 5 Здоровье Группа компаний
Нет в наличии
Нейротилин раствор оральный, 600 мг/7 мл, флакон, 7 мл, № 10; Здоровье Группа компаний
Нейротилин Раствор оральный, 600 мг/7 мл, флакон, 7 мл, № 10 Здоровье Группа компаний
Нет в наличии
Форма выпуска: капсулы, р-р для инъекций.
CAS №: 28319-77-9 C8H20NO6P
USPDDN: холина гидроксида (R)-2,3-дигидроксипропилгидрофосфат (внутренняя соль).
Форма выпуска: капсулы, р-р для инъекций.

относится к группе нейрометаболических стимуляторов, оказывает нейропротекторное действие. Холиномиметик с преимущественным влиянием на холиновые рецепторы в ЦНС.
Возбуждает холинорецепторы, преимущественно центральные (оказывает холиномиметическое действие).
Механизм действия основан на том, что при попадании в организм холина альфосцерат расщепляется под действием ферментов на холин и глицерофосфат: холин участвует в биосинтезе ацетилхолина — одного из основных медиаторов нервного возбуждения; глицерофосфат является предшественником фосфолипидов (фосфатидилхолина) мембраны нейрона. Стимулирует холинергическую нейротрансмиссию — улучшает передачу нервных импульсов в холинергических нейронах, улучшает пластичность нейрональных мембран и функцию рецепторов, активирует церебральный кровоток, стимулирует метаболизм ЦНС и ретикулярную формацию. У больных с инволютивным или наследственно-дегенеративным психоорганическим синдромом положительно влияет на познавательные и поведенческие реакции, улучшает концентрацию внимания, запоминание и воспроизведение информации. Улучшает настроение, способствует устранению эмоциональной неустойчивости, раздражительности и апатии. Активизирует умственную деятельность. В острый период черепно-мозговой травмы у больных с сохраненными механизмами ауторегуляции мозгового кровотока холина альфосцерат вызывает увеличение линейной скорости кровотока на стороне поражения, способствует нормализации пространственно-временных характеристик спонтанной биоэлектрической активности мозга, регрессу нейрологической симптоматики и восстановлению сознания.
При приеме внутрь абсорбируется в среднем около 88% введенной дозы. Легко проникает через ГЭБ, накапливается преимущественно в мозгу (концентрация в мозгу достигает 45% от уровня в крови), легких и печени. Элиминация происходит главным образом через легкие в виде диоксида углерода. Лишь 15% препарата выводится почками и через кишечник.
Не влияет на репродуктивный цикл, не обладает тератогенным и мутагенным действием.


в острый и восстановительный период тяжелой черепно-мозговой травмы с преимущественно стволовым уровнем поражения (нарушение сознания, коматозное состояние, очаговая полушарная симптоматика, симптомы поражения ствола мозга);
дегенеративные или инволюционные мозговые психоорганические синдромы и последствия цереброваскулярной недостаточности, такие как первичные и вторичные нарушения мыслительной функции у лиц пожилого возраста, характеризующиеся нарушениями памяти, спутанностью сознания, дезориентацией, снижением мотивации и инициативности, снижением способности к концентрации;
ишемический инсульт;
деменция различного генеза (в том числе болезнь Альцгеймера);
изменения в эмоциональной и поведенческой сфере: эмоциональная нестабильность, раздражительность, снижение интереса;
старческая псевдомеланхолия.

при острых состояниях холина альфосцерат вводят в/м или в/в (медленно) по 1000 мг/сут (утром) в течение 15–20 сут. Затем — по 1200 мг (800 мг утром, 400 мг днем) в течение 6 мес. При хронической цереброваскулярной недостаточности и синдромах деменции назначают внутрь 400 мг (1 капсула) 2–3 раза в сутки, предпочтительно до еды. Продолжительность лечения составляет 3–6 мес.

индивидуальная гиперчувствительность к препарату, период беременности и кормления грудью.

возможно появление тошноты (главным образом как следствие дофаминергической активации), в этом случае снижают дозу препарата. Те же рекомендации при передозировке.

не рекомендуется применять холина альфосцерат в период беременности и кормления грудью, хотя специальные исследования показали отсутствие эмбриотоксической или тератогенной активности; не оказывает отрицательного воздействия на водителей и операторов машин.

значимого взаимодействия с другими препаратами не установлено.

сведений о передозировке нет.