Альфахолин (Alphacholine)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 166 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
680,00
Экономия при брони: -100,00 грн
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
775,60 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
710,00
Экономия при брони: -130,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
201,00
Экономия при брони: -27,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
789,73
Экономия при брони: -180,49 грн
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
747,60 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
747,60 грн
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
775,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
747,60 грн
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
775,60 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
670,00
Экономия при брони: -90,00 грн
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
685,00
Экономия при брони: -77,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
670,00
Экономия при брони: -75,00 грн
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
685,00
Экономия при брони: -55,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
765,00
Экономия при брони: -61,00 грн
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
775,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
747,60 грн
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
775,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
758,00
Экономия при брони: -54,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
778,63
Экономия при брони: -95,04 грн
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
815,46
Экономия при брони: -92,41 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
766,86
Экономия при брони: -69,87 грн
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
775,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
775,82
Экономия при брони: -78,83 грн
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
812,51
Экономия при брони: -90,41 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 17 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
747,60 грн
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
775,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
747,60 грн
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
775,60 грн