Альфахолин (Alphacholine)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 64 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
765,00
Экономия при брони: -55,80 грн
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
775,60 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
747,60 грн
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
775,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
747,60 грн
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
775,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
747,60 грн
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
775,60 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
747,60 грн
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
775,60 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
747,60 грн
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
818,71
Экономия при брони: -44,51 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
747,60 грн
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
775,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
747,60 грн
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
775,60 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
765,70
Экономия при брони: -56,50 грн
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
775,60 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
739,96
Экономия при брони: -31,10 грн
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
775,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
747,60 грн
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
775,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
747,60 грн
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
775,60 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
747,60 грн
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
775,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
747,60 грн
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
775,60 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
747,60 грн
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
775,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
769,51
Экономия при брони: -23,72 грн
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
775,60 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
769,75
Экономия при брони: -23,22 грн
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
775,60 грн