Альфахолин (Alphacholine)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 247 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
789,73
Экономия при брони: -106,75 грн
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
843,09
Экономия при брони: -142,45 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
827,70
Экономия при брони: -85,61 грн
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
747,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
811,30
Экономия при брони: -52,87 грн
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
843,33
Экономия при брони: -55,09 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 22 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
765,00
Экономия при брони: -77,20 грн
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
794,30
Экономия при брони: -78,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
747,30
Экономия при брони: -59,50 грн
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
775,60
Экономия при брони: -59,60 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
772,56
Экономия при брони: -82,65 грн
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
775,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
378,07
Экономия при брони: -36,63 грн
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
775,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
765,00
Экономия при брони: -77,20 грн
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
775,60
Экономия при брони: -59,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
766,42
Экономия при брони: -121,68 грн
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
775,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
166,69
Экономия при брони: -30,64 грн
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
780,70
Экономия при брони: -69,81 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
779,15
Экономия при брони: -77,23 грн
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
775,60 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
769,01
Экономия при брони: -53,65 грн
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
805,38
Экономия при брони: -83,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
786,34
Экономия при брони: -79,91 грн
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
781,59
Экономия при брони: -66,23 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
785,16
Экономия при брони: -109,25 грн
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
800,65
Экономия при брони: -66,24 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 22 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 22 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
777,59
Экономия при брони: -103,52 грн
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
775,60 грн