Альфахолин (Alphacholine)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 241 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 8 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
747,60 грн
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
775,60 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 8 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
794,19
Экономия при брони: -74,74 грн
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
775,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
Первая аптека
Открыто
Закроется через 8 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
747,60 грн
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
775,60 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется через 8 мин
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
843,12
Экономия при брони: -183,90 грн
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
747,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 8 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Альфахолин раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарница
795,19
Экономия при брони: -120,99 грн
Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
775,60 грн