Простазан-виста (PROSTAZAN-VISTA)
Простазан-виста инструкция по применению
Состав
действующее вещество: тамсулозина гидрохлорид;
1 таблетка пролонгированного действия содержит 0,4 мг тамсулозина гидрохлорида;
вспомогательные вещества: гипромеллоза, целлюлоза микрокристаллическая, карбомер, кремния диоксид коллоидный безводный, железа оксид красный (Е 172), магния стеарат.
Лекарственная форма
Таблетки пролонгированного действия.
Основные физико-химические свойства: белые, без линии разлома, круглые таблетки с тиснением T9SL на одной стороне и 0.4 на другой стороне.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые при доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Антагонисты α1-адренергических рецепторов. Код ATС G04C A02.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Тамсулозина гидрохлорид избирательно и конкурентно блокирует постсинаптические α1-адренорецепторы, в частности α1A и α1D, находящиеся в гладкой мускулатуре предстательной железы, шейки мочевого пузыря и простатической части уретры. Это приводит к снижению тонуса гладкой мускулатуры предстательной железы, шейке мочевого пузыря и простатической части уретры и улучшению выделения мочи.
Одновременно уменьшаются симптомы обструкции и раздражения, связанные с доброкачественной гиперплазией предстательной железы (затруднение начала мочеиспускания, ослабление струи мочи, точение после окончания мочеиспускания, ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря, частые позывы к мочеиспусканию, позывы к мочеиспусканию в ночное время, неотложность мочеиспускания).
Способность α1A-адреноблокаторов снижать артериальное давление связана с уменьшением периферического сопротивления. Препарат Простазан-Виста в суточной дозе 0,4 мг не приводит к клинически значимому снижению системного артериального давления (АД) как у больных артериальной гипертензией, так и у пациентов с нормальным начальным артериальным давлением.
Фармакокинетика.
Абсорбция
Препарат Простазан-Виста представляет собой таблетку пролонгированного действия, которая обеспечивает длительное и медленное высвобождение тамсулозина, что дает экспозицию со слабыми колебаниями в течение 24 часов. После перорального приема натощак 57% абсорбируется тамсулозином в кишечнике.
Скорость и размер абсорбции таблеток пролонгированного действия не меняется при приеме пищи с низким содержанием жира. Степень всасывания повышается на 64% и 149% (площадь под фармакокинетической кривой «концентрация-время» (AUC) и максимальная концентрация в плазме крови (Сmax) соответственно) при приеме пищи с высоким содержанием жира по сравнению с приемом натощак.
Тамсулозин демонстрирует линейную фармакокинетику.
После однократного приема Простазана-Виста натощак Сmax активного вещества наблюдается через 6 часов. В равновесном состоянии, достигаемом на 4-й день приема препарата, Сmax наблюдается через 4–6 часов независимо от еды. Пик концентрации в плазме крови повышается примерно с 6 нг/мл после первого приема до 11 нг/мл в равновесном состоянии.
Как результат длительного высвобождения, самый низкий уровень концентрации тамсулозина в плазме крови составляет 40% Сmax независимо от приема пищи.
Распределение
Связывание с белками плазмы крови — 99%. Объем распределения незначителен (около 0,2 л/кг).
Метаболизм
Тамсулозина гидрохлорид имеет низкий эффект первого прохождения, медленно метаболизируясь. Большая часть активного вещества присутствует в крови в неизмененном виде. Метаболизируется в печени. Результаты in vitro показывают, что CYP3A4 и CYP2D6 включаются в метаболизм, другие изоферменты CYP оказывают незначительное влияние на тамсулозин. Угнетение метаболизирующих ферментов CYP3A4 и CYP2D6 может привести к повышению экспозиции тамсулозина гидрохлорида (см. разделы «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий», «Особенности применения»). Ни один из метаболитов не активнее действующего вещества.
Выведение
Тамсулозин и его метаболиты выводятся в основном почками, 4–6% дозы выделяется в неизмененном виде. Период полувыведения тамсулозина при однократном приеме и равновесном состоянии составляет 19 и 15 часов соответственно.
Показания
Лечение симптомов нижних отделов мочевыводящих путей при доброкачественной гиперплазии простаты.
Противопоказания
Гиперчувствительность к тамсулозина гидрохлориду, включая медикаментозно-индуцированный ангионевротический отек, или к любому из вспомогательных веществ препарата; наличие в анамнезе ортостатической гипотензии; тяжелая печеночная недостаточность.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Исследования взаимодействия выполнялись только у взрослых.
При одновременном применении тамсулозина гидрохлорида с атенололом, эналаприлом или теофиллином лекарственного взаимодействия не отмечалось. Одновременное применение с циметидином повышает, а с фуросемидом — снижает концентрацию тамсулозина в плазме крови, но поскольку эти уровни остаются в пределах нормы, в специальной коррекции дозирования тамсулозина нет необходимости.
В исследованиях in vitro диазепам, пропранолол, трихлорметиазид, хлормадинон, амитриптилин, диклофенак, глибенкламид, симвастатин и варфарин не влияют на свободную фракцию тамсулозина в плазме крови человека. Подобным образом, тамсулозин не изменяет уровень свободных фракций диазепама, пропранолола, трихлорметиазида и хлормадинона в плазме крови человека. Однако диклофенак и варфарин могут повышать скорость элиминации тамсулозина.
Одновременное применение тамсулозина гидрохлорида с сильными ингибиторами CYP3A4 может привести к увеличению влияния тамсулозина гидрохлорида. Одновременное применение с кетоконазолом (известный сильный ингибитор CYP3A4) приводило к увеличению AUC и Сmax до 2,8 и 2,2 соответственно.
Тамсулозина гидрохлорид не следует назначать в комбинации с сильными ингибиторами CYP3A4 пациентам с низким метаболизмом CYP2D6.
Тамсулозина гидрохлорид следует применять с осторожностью в комбинации с сильными и умеренными ингибиторами CYP3A4.
Одновременное применение тамсулозина гидрохлорида и пароксетина (сильный ингибитор СYP2D6) приводило к увеличению Сmax и AUC до 1,3 и 1,6 соответственно, но это не является клинически значимым.
Одновременное применение с другими α1-адреноблокаторами может усиливать гипотензивный эффект.
Особенности применения
Как и при применении других α1-адреноблокаторов, в отдельных случаях при применении тамсулозина возможно снижение АД, что может внезапно приводить к потере сознания. При появлении первых признаков ортостатической гипотензии (головокружение, слабость) пациент должен присесть или принять горизонтальное положение до исчезновению вышеупомянутых симптомов.
Перед тем как начать лечение препаратом Простазан-Виста, следует пройти медицинское обследование с целью выявления других сопутствующих заболеваний, которые могут вызвать такие же симптомы как доброкачественная гиперплазия предстательной железы. Перед началом лечения необходимо провести ректальное обследование предстательной железы и при необходимости тест на определение уровня специфического антигена предстательной железы (PSA) до начала и через одинаковые промежутки времени во время лечения.
Назначать препарат пациентам с тяжелой степенью почечной недостаточности (клиренс креатинина <10 мл/мин) необходимо с особой осторожностью, поскольку клинические исследования для таких пациентов не проводились.
У некоторых пациентов, принимавших или принимающих тамсулозин, во время хирургического вмешательства по поводу удаления катаракты и глаукомы отмечался синдром атонического зрачка (IFIS, вариант синдрома суженного зрачка), что может стать причиной увеличения количества осложнений во время или после проведения такой операции.
Обычно за 1–2 недели перед проведением операции по поводу удаления катаракты и глаукомы рекомендуется прекратить лечение тамсулозином, однако польза от прекращения лечения тамсулозином до сих пор точно не установлена. Синдром атонического зрачка зафиксирован также у пациентов, которым прекратили применение тамсулозина на длительное время перед проведением оперативного вмешательства по поводу катаракты.
У пациентов перед плановой операцией катаракты или глаукомы не рекомендуется начинать прием тамсулозина гидрохлорида. При подготовке к операции хирурги и офтальмологи должны узнать, принимал ли (или принимает) пациент тамсулозин для предупреждения возможных осложнений, связанных с IFIS.
Тамсулозина гидрохлорид не следует назначать в комбинации с сильными ингибиторами CYP3A4 пациентам с низким метаболизмом CYP2D6.
Тамсулозина гидрохлорид следует с осторожностью применять в комбинации с сильными и умеренными ингибиторами CYP3A4 (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Иногда остатки таблеток появляются в кале.
Зафиксированы случаи аллергических реакций на тамсулозина гидрохлорид у пациентов с наличием в анамнезе аллергии на сульфаниламиды. Следует соблюдать осторожность при применении тамсулозина гидрохлорида пациентам, у которых ранее отмечалась аллергия на сульфаниламиды.
Способ применения и дозы
Рекомендуемая доза — 1 таблетка ежедневно, независимо от приема пищи. Таблетку следует проглатывать целиком, не разламывая и не разжевывая ее, поскольку это будет препятствовать длительному и контролируемому высвобождению активного ингредиента. Продолжительность лечения устанавливается индивидуально.
Пациентам с почечной недостаточностью и пациентам с умеренной и средней тяжестью печеночной недостаточностью не требуется коррекция дозы (см. «Противопоказания»).
Дети
Препарат не применять детям.
Безопасность и эффективность применения тамсулозина не оценивали детям.
Побочные реакции
|Класс органов
|Часто (>1/100, <1/10)
|Нечасто (>1/1000, <1/100)
|Редко (>1/10000, <1/1000)
|Очень редко (<1/10000)
|Частота неизвестна (невозможно оценить по имеющимся данным)
|Неврологические расстройства
|Головокружение (1,3%)
|Головная боль
|Обморок
|Со стороны органов зрения
|Затуманивание зрения*, нарушение зрения*
|Со стороны сердца
|Чувство сердцебиения
|Сосудистые расстройства
|Ортостатическая гипотензия
|Респираторно-медиастинальные расстройства
|Ринит
|Носовое кровотечение *
|Со стороны пищеварительной системы
|Запор, диарея, тошнота, рвота
|Сухость во рту*
|Со стороны кожи и слизистых оболочек
|Сыпь, зуд, крапивница
|Ангионевротический отек
|Синдром Стивенса-Джонсона
|Мультиформная эритема*, эксфолиативный дерматит*
|Репродуктивные нарушения
|Расстройства эякуляции, включая ретроградную эякуляцию и недостаточность эякуляции
|Приапизм
|Общие расстройства
|Астения
* Отмечались в послерегистрационном периоде.
Во время послерегистрационного наблюдения описаны случаи интраоперационной нестабильности радужки глаза (синдром суженного зрачка) при операции по поводу катаракты и глаукомы у пациентов, принимавших тамсулозин (см. раздел «Особенности применения»).
Послерегистрационный опыт: кроме вышеуказанных побочных реакций сообщалось о случаях фибрилляции предсердий, аритмии, тахикардии и диспноэ. Об указанных случаях сообщалось спонтанно, частота сообщений и роль тамсулозина в этом случае не могут быть достоверно установлены.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 таблеток в блистере, по 3 блистера в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Синтон Хиспания, С.Л.