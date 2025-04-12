Фармакодинамика.

Тамсулозина гидрохлорид избирательно и конкурентно блокирует постсинаптические α1-адренорецепторы, в частности α1A и α1D, находящиеся в гладкой мускулатуре предстательной железы, шейки мочевого пузыря и простатической части уретры. Это приводит к снижению тонуса гладкой мускулатуры предстательной железы, шейке мочевого пузыря и простатической части уретры и улучшению выделения мочи.

Одновременно уменьшаются симптомы обструкции и раздражения, связанные с доброкачественной гиперплазией предстательной железы (затруднение начала мочеиспускания, ослабление струи мочи, точение после окончания мочеиспускания, ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря, частые позывы к мочеиспусканию, позывы к мочеиспусканию в ночное время, неотложность мочеиспускания).

Способность α1A-адреноблокаторов снижать артериальное давление связана с уменьшением периферического сопротивления. Препарат Простазан-Виста в суточной дозе 0,4 мг не приводит к клинически значимому снижению системного артериального давления (АД) как у больных артериальной гипертензией, так и у пациентов с нормальным начальным артериальным давлением.

Фармакокинетика.

Абсорбция

Препарат Простазан-Виста представляет собой таблетку пролонгированного действия, которая обеспечивает длительное и медленное высвобождение тамсулозина, что дает экспозицию со слабыми колебаниями в течение 24 часов. После перорального приема натощак 57% абсорбируется тамсулозином в кишечнике.

Скорость и размер абсорбции таблеток пролонгированного действия не меняется при приеме пищи с низким содержанием жира. Степень всасывания повышается на 64% и 149% (площадь под фармакокинетической кривой «концентрация-время» (AUC) и максимальная концентрация в плазме крови (Сmax) соответственно) при приеме пищи с высоким содержанием жира по сравнению с приемом натощак.

Тамсулозин демонстрирует линейную фармакокинетику.

После однократного приема Простазана-Виста натощак Сmax активного вещества наблюдается через 6 часов. В равновесном состоянии, достигаемом на 4-й день приема препарата, Сmax наблюдается через 4–6 часов независимо от еды. Пик концентрации в плазме крови повышается примерно с 6 нг/мл после первого приема до 11 нг/мл в равновесном состоянии.

Как результат длительного высвобождения, самый низкий уровень концентрации тамсулозина в плазме крови составляет 40% Сmax независимо от приема пищи.

Распределение

Связывание с белками плазмы крови — 99%. Объем распределения незначителен (около 0,2 л/кг).

Метаболизм

Тамсулозина гидрохлорид имеет низкий эффект первого прохождения, медленно метаболизируясь. Большая часть активного вещества присутствует в крови в неизмененном виде. Метаболизируется в печени. Результаты in vitro показывают, что CYP3A4 и CYP2D6 включаются в метаболизм, другие изоферменты CYP оказывают незначительное влияние на тамсулозин. Угнетение метаболизирующих ферментов CYP3A4 и CYP2D6 может привести к повышению экспозиции тамсулозина гидрохлорида (см. разделы «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий», «Особенности применения»). Ни один из метаболитов не активнее действующего вещества.

Выведение

Тамсулозин и его метаболиты выводятся в основном почками, 4–6% дозы выделяется в неизмененном виде. Период полувыведения тамсулозина при однократном приеме и равновесном состоянии составляет 19 и 15 часов соответственно.