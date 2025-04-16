Простазан-виста (PROSTAZAN-VISTA)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 137 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
391,40
Экономия при брони: -39,50 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
512,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
421,03
Экономия при брони: -79,89 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
551,23
Экономия при брони: -31,84 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
351,00
Экономия при брони: -11,10 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
462,00
Экономия при брони: -51,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
365,54
Экономия при брони: -56,68 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
538,59
Экономия при брони: -28,45 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
411,96
Экономия при брони: -70,59 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
541,57
Экономия при брони: -31,43 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
391,40 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
550,08
Экономия при брони: -30,69 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
355,30
Экономия при брони: -55,99 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
539,31
Экономия при брони: -29,17 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
391,40 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
512,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
391,40 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
545,07
Экономия при брони: -25,68 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
391,40 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
512,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
512,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
391,40 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
512,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
277,33
Экономия при брони: -22,72 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
543,98
Экономия при брони: -24,89 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
391,40 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
512,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
408,17
Экономия при брони: -25,38 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
432,98
Экономия при брони: -21,35 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
351,00
Экономия при брони: -11,10 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
462,00
Экономия при брони: -51,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
391,40 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
512,90 грн