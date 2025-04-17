Простазан-виста (PROSTAZAN-VISTA)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 81 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
417,52
Экономия при брони: -64,56 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
512,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
399,00
Экономия при брони: -24,30 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
512,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
539,28
Экономия при брони: -90,27 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
399,00
Экономия при брони: -24,30 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
512,90
Экономия при брони: -96,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
399,00
Экономия при брони: -24,30 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
512,90 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
398,70
Экономия при брони: -24,00 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
512,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
421,47
Экономия при брони: -68,51 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
512,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
540,04
Экономия при брони: -91,03 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
512,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
391,40 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
512,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
414,53
Экономия при брони: -57,93 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
542,72
Экономия при брони: -23,33 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
391,40 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
536,44
Экономия при брони: -26,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
391,40
Экономия при брони: -16,70 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
512,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
540,65
Экономия при брони: -91,64 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
391,40 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
530,54
Экономия при брони: -20,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
398,70
Экономия при брони: -24,00 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
512,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
399,00
Экономия при брони: -24,30 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
512,70
Экономия при брони: -95,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
391,40 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
512,90 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
512,70
Экономия при брони: -95,90 грн