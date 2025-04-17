Простазан-виста (PROSTAZAN-VISTA)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 72 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
391,40 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
512,90
Экономия при брони: -100,40 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
391,40 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
512,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
391,40 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
512,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
424,97
Экономия при брони: -77,80 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
512,90 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
391,40
Экономия при брони: -39,40 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
512,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
421,19
Экономия при брони: -56,43 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
512,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
265,93
Экономия при брони: -31,15 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
512,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
404,86
Экономия при брони: -15,89 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
541,89
Экономия при брони: -22,50 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
391,40
Экономия при брони: -39,40 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
512,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
391,40 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
534,34
Экономия при брони: -24,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
391,40 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
512,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
391,40 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
512,90 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
402,71
Экономия при брони: -12,78 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
512,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
391,40 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
512,90 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
398,70
Экономия при брони: -46,70 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
512,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
411,69
Экономия при брони: -65,27 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
512,90 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
538,23
Экономия при брони: -74,90 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
512,90 грн