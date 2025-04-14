Простазан-виста (PROSTAZAN-VISTA)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 193 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
1.2 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
278,82
Экономия при брони: -19,08 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
537,46
Экономия при брони: -27,32 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
405,15
Экономия при брони: -14,98 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
532,39
Экономия при брони: -22,25 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
413,65
Экономия при брони: -57,50 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
541,58
Экономия при брони: -22,19 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
391,40
Экономия при брони: -13,50 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
512,90 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
391,40 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
512,90 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
408,84
Экономия при брони: -53,61 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
512,90 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
414,38
Экономия при брони: -26,05 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
554,63
Экономия при брони: -35,24 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
398,70
Экономия при брони: -20,80 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
361,64
Экономия при брони: -15,41 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
418,20
Экономия при брони: -21,49 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
547,53
Экономия при брони: -28,14 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
426,73
Экономия при брони: -71,72 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
548,33
Экономия при брони: -38,19 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management