Простазан-виста (PROSTAZAN-VISTA)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 82 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 57 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
403,10
Экономия при брони: -68,24 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
405,90 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
398,70
Экономия при брони: -24,70 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
405,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
391,40 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
405,90 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
391,40 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
405,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
405,90 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
425,57
Экономия при брони: -27,93 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
405,90 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
391,40 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
405,90 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
391,40 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
405,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 27 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
391,20
Экономия при брони: -17,20 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
405,90 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 27 мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
414,73
Экономия при брони: -57,29 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
405,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 57 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
405,90 грн
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
551,02
Экономия при брони: -88,12 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
391,40 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
405,90 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
398,70
Экономия при брони: -24,70 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
274,71
Экономия при брони: -36,96 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
405,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 27 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
391,40 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
405,90 грн