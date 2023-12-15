избирательный и конкурентный блокатор постсинаптических α 1А -адренорецепторов, находящихся в гладких мышцах предстательной железы, шейки мочевого пузыря и предстательной части уретры, снижает их тонус и улучшает отток мочи. Одновременно уменьшает выраженность симптомов обструкции и раздражения, обусловленных доброкачественной гиперплазией предстательной железы. Как правило, терапевтический эффект развивается через 2 нед после начала приема тамсулозина.

Избирательность действия тамсулозина в отношении α 1А -адренорецепторов в 20 раз превосходит таковую в отношении α 1В -адренорецепторов, расположенных в гладких мышцах сосудов. Благодаря высокой селективности тамсулозин не вызывает какого-либо клинически значимого снижения уровня системного АД как у пациентов с АГ, так и у пациентов с нормальным исходным уровнем АД.

После приема внутрь тамсулозин быстро и практически полностью абсорбируется в пищеварительном тракте. Биодоступность — около 100%. После однократного приема внутрь в дозе 400 мкг C max в плазме крови достигается через 6 ч. В состоянии равновесной концентрации (через 5 дней после начала курса лечения) значения C max активного вещества в плазме крови на 60–70% выше, чем после однократного приема. С белками плазмы крови связывается 99% тамсулозина. Объем распределения незначителен и составляет 0,2 л/кг. Медленно метаболизируется в печени с образованием фармакологически активных метаболитов, сохраняющих высокую селективность к α 1А -адренорецепторам. Большая часть тамсулозина содержится в крови в неизмененном виде. Выделяется почками, 9% — в неизмененном виде. T ½ при однократном приеме — 10 ч, терминальный T ½ — 22 ч.