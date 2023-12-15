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Активные вещества — “Т”ТАМСУЛОЗИН (TAMSULOSINUM)

ТАМСУЛОЗИН (TAMSULOSINUM) Действующее вещество

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Найдено: 14 препаратов
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением, 0,4 мг, № 30; Astellas Pharma Europe
Омник® Капсулы твердые с модифицированным высвобождением, 0,4 мг, № 30 Astellas Pharma Europe
В 1194 аптеках
от 284,34 грн
Цены в аптеках
Аденорм капсулы твердые с модифицированным высвобождением, 0,4 мг, № 30; Киевский витаминный завод
Аденорм Капсулы твердые с модифицированным высвобождением, 0,4 мг, № 30 Киевский витаминный завод
В 1105 аптеках
от 203,58 грн
Цены в аптеках
Тамсин Форте таблетки пролонгированного действия, 0,4 мг, блистер, № 30; Synthon Hispania
Тамсин Форте Таблетки пролонгированного действия, 0,4 мг, блистер, № 30 Synthon Hispania
В 979 аптеках
от 316,50 грн
Цены в аптеках
Омикс капсулы твердые пролонгированного действия, 0,4 мг, блистер, № 30; Технолог
Омикс Капсулы твердые пролонгированного действия, 0,4 мг, блистер, № 30 Технолог
В 888 аптеках
от 176,11 грн
Цены в аптеках
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением, 0,4 мг, № 30; Astellas Pharma Europe
Омник Окас Таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением, 0,4 мг, № 30 Astellas Pharma Europe
В 832 аптеках
от 498,01 грн
Цены в аптеках
Омлос капсулы твердые с модифицированным высвобождением, 0,4 мг, блистер, № 30; Alkaloid
Омлос Капсулы твердые с модифицированным высвобождением, 0,4 мг, блистер, № 30 Alkaloid
В 738 аптеках
от 207,15 грн
Цены в аптеках
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением, 0,4 мг, блистер, № 30; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Тамсулид Капсулы с модифицированным высвобождением, 0,4 мг, блистер, № 30 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 700 аптеках
от 169,51 грн
Цены в аптеках
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением, 0,4 мг, блистер, № 90; Zentiva
Фокусин® Капсулы твердые с модифицированным высвобождением, 0,4 мг, блистер, № 90 Zentiva
В 635 аптеках
от 559,63 грн
Цены в аптеках
Флосин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением, 0,4 мг, № 30; Menarini International Operations Luxemburg S.A.
Флосин® Капсулы твердые с модифицированным высвобождением, 0,4 мг, № 30 Menarini International Operations Luxemburg S.A.
В 532 аптеках
от 213,41 грн
Цены в аптеках
Уримак капсулы пролонгированного действия твердые, 0,4 мг, блистер, № 30; Macleods Pharmaceuticals Ltd
Уримак Капсулы пролонгированного действия твердые, 0,4 мг, блистер, № 30 Macleods Pharmaceuticals Ltd
В 339 аптеках
от 234,32 грн
Цены в аптеках
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением, 0,4 мг, блистер, в картонной коробке, в карт. коробке, № 30; Mistral Capital Management
Простазан-Виста Капсулы с модифицированным высвобождением, 0,4 мг, блистер, в картонной коробке, в карт. коробке, № 30 Mistral Capital Management
В 193 аптеках
от 256,32 грн
Цены в аптеках
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия, 0,4 мг, блистер, № 30; Mistral Capital Management
Простазан-Виста Таблетки пролонгированного действия, 0,4 мг, блистер, № 30 Mistral Capital Management
В 181 аптеке
от 237,25 грн
Цены в аптеках
Тамсулостад капсулы твердые с модифицированным высвобождением, 0,4 мг, блистер, № 30; Stada
Тамсулостад Капсулы твердые с модифицированным высвобождением, 0,4 мг, блистер, № 30 Stada
В 149 аптеках
от 224,20 грн
Цены в аптеках
Ранопрост капсулы, 0,4 мг, блистер, № 30; SUN
Ранопрост Капсулы, 0,4 мг, блистер, № 30 SUN
Нет в наличии
Форма выпуска: капсулы, капсулы с модифицированным высвобождением, таблетки с контролируемым высвобождением.

избирательный и конкурентный блокатор постсинаптических α-адренорецепторов, находящихся в гладких мышцах предстательной железы, шейки мочевого пузыря и предстательной части уретры, снижает их тонус и улучшает отток мочи. Одновременно уменьшает выраженность симптомов обструкции и раздражения, обусловленных доброкачественной гиперплазией предстательной железы. Как правило, терапевтический эффект развивается через 2 нед после начала приема тамсулозина.
Избирательность действия тамсулозина в отношении α-адренорецепторов в 20 раз превосходит таковую в отношении α-адренорецепторов, расположенных в гладких мышцах сосудов. Благодаря высокой селективности тамсулозин не вызывает какого-либо клинически значимого снижения уровня системного АД как у пациентов с АГ, так и у пациентов с нормальным исходным уровнем АД.
После приема внутрь тамсулозин быстро и практически полностью абсорбируется в пищеварительном тракте. Биодоступность — около 100%. После однократного приема внутрь в дозе 400 мкг Cmax в плазме крови достигается через 6 ч. В состоянии равновесной концентрации (через 5 дней после начала курса лечения) значения Cmax активного вещества в плазме крови на 60–70% выше, чем после однократного приема. С белками плазмы крови связывается 99% тамсулозина. Объем распределения незначителен и составляет 0,2 л/кг. Медленно метаболизируется в печени с образованием фармакологически активных метаболитов, сохраняющих высокую селективность к α-адренорецепторам. Большая часть тамсулозина содержится в крови в неизмененном виде. Выделяется почками, 9% — в неизмененном виде. T½ при однократном приеме — 10 ч, терминальный T½ — 22 ч.

доброкачественная гиперплазия предстательной железы.

по 0,4 мг/сут после завтрака, запивая достаточным количеством воды.

повышенная чувствительность к тамсулозину.

в редких случаях возможны головокружение, ортостатическая гипотензия, учащенное сердцебиение; иногда — головная боль, астения; редко — ретроградная эякуляция.

с осторожностью применяют у больных с предрасположенностью к ортостатической гипотензии, при появлении первых признаков которой (головокружение, общая слабость) больного следует усадить или уложить.
С осторожностью назначают пациентам с выраженными нарушениями функции печени и почечной недостаточностью (клиренс креатинина <10 мл/мин).

при одновременном применении тамсулозина с циметидином отмечено некоторое повышение концентрации тамсулозина в плазме крови, а с фуросемидом — снижение, однако это не требует изменения дозы тамсулозина. Диклофенак и варфарин могут несколько повысить скорость элиминации тамсулозина.
Одновременное применение тамсулозина с другими блокаторами α1-адренорецепторов может привести к выраженному повышению гипотензивного эффекта.

острая передозировка тамсулозина не описана. Теоретически после передозировки существует опасность развития острой артериальной гипотензии, которая может потребовать проведения дополнительной кардиотропной терапии. Если симптомы не устранены, следует провести восполнение ОЦК, назначив электролитные р-ры, или ввести сосудосуживающие препараты. Для предотвращения дальнейшего всасывания тамсулозина следует провести промывание желудка, назначить активированный уголь и осмотическое слабительное.