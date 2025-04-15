Простазан-виста (PROSTAZAN-VISTA)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 165 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
275,94
Экономия при брони: -37,58 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
362,75
Экономия при брони: -22,69 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
398,70
Экономия при брони: -39,40 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
512,90 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
391,20
Экономия при брони: -31,90 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
522,40
Экономия при брони: -111,90 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
357,56
Экономия при брони: -50,51 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
512,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
422,62
Экономия при брони: -25,02 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
512,90 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
261,13
Экономия при брони: -21,48 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
391,50
Экономия при брони: -32,20 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
522,40
Экономия при брони: -111,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
261,13
Экономия при брони: -21,48 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
428,40
Экономия при брони: -17,90 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
D.s.
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
D.s.
Львов, ул. Бандеры Степана, 71
0.9 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
266,60
Экономия при брони: -26,59 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
420,27
Экономия при брони: -63,03 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
145,24
Экономия при брони: -8,04 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
391,40
Экономия при брони: -32,10 грн