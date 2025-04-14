Простазан-виста (PROSTAZAN-VISTA)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 171 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
416,21
Экономия при брони: -60,42 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
512,90 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
416,52
Экономия при брони: -60,73 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
512,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
391,40 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
512,90 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
398,70
Экономия при брони: -41,50 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
522,40
Экономия при брони: -111,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
350,04
Экономия при брони: -75,97 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
391,40 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
544,97
Экономия при брони: -25,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
391,40 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
546,03
Экономия при брони: -35,89 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
512,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
273,40
Экономия при брони: -32,14 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
512,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
274,27
Экономия при брони: -42,68 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
512,90 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
391,40 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
549,61
Экономия при брони: -30,22 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
405,29
Экономия при брони: -56,34 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
512,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
280,92
Экономия при брони: -47,28 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
411,90
Экономия при брони: -21,90 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
512,90 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
391,40 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
548,52
Экономия при брони: -29,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
391,40 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
537,71
Экономия при брони: -18,32 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
391,40 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
537,67
Экономия при брони: -27,53 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Простазан-Виста капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
411,80
Экономия при брони: -21,76 грн
Простазан-Виста таблетки пролонгированного действия 0.4 мг блистер №30
Mistral Capital Management
512,90 грн