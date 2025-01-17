Фармакодинамика.

Азитромицин является макролидным антибиотиком второго поколения, принадлежащим к группе азалидов.

Механизм действия азитромицина заключается в подавлении синтеза бактериального белка за счет связывания с 50S-субъединицей рибосом и угнетения транслокации пептидов.

Механизм резистентности

В общем резистентность разных видов бактерий к макролидам связывают с действием одного из трех механизмов: модификация клетки-мишени, инактивация антибиотика или активное выведение антибиотика (эффлюкс) из клетки. У бактерий существуют различные системы выведения веществ из клетки. У стрептококков система выведения в значительной степени контролируется генами mef, что производит к формированию ограниченной резистентности к макролидам (фенотип М). Модификация мишени метилазой, которая контролируется геном erm (фенотип MLSB), может призвести к перекрестной резистентности в отношении разных классов антибиотиков.

Полная перекрёстная резистентнисть к эритромицину, азитромицину, другим макролидам и линкозамидам и стептограмину В существует между Streptococcus pneumoniae, бета-гемолитическим стрептококком группы А, Enterococcus faecalis и Staphylococcus aureus, включающие метициллин-резистентный золотистый стафилококк (MRSA).

Конститутивные мутанты в индуцибельно резистентных штаммах с erm (A) или erm (C) могут быть отобраны in vitro при их низкой концентрации ~ 10-7 КОЕ при наличии азитромицина.

Предельная концентрация

Ниже представлены минимальные ингибирующие концентрации (МИК) для микроорганизмов при указанных показаниях (см. раздел «Показания»).

Следует отметить, что представленные ниже пороговые значения МИК и спектр действия in vitro применимы для системного использования. Такие МИК не применимы в случаях местного применение в глаза, включая концентрации, которые достигаются in situ, и физико-химические условия, которые могут повлиять на общую активность антибиотика в месте применения.

EUCAST (Европейский комитет по тестированию чувствительности к антимикробным препаратам) установил для азитромицина такие предельные концентрации:

• Haemophilus influenzae: чувствительность ≤ 0,12 мг/л и резистентность > 4 мг/л;

• Moraxella catarrhalis: чувствительность ≤ 0,5 мг/л и резистентность > 0,5 мг/л;

• Neisseria gonorrhoeae: чувствительность ≤ 0,25 мг/л и резистентность > 0,5 мг/л;

• Staphylococcus spp.*: чувствительность ≤ 1,0 мг/л и резистентность > 2,0 мг/л;

• Streptococcus pneumoniae: чувствительность ≤ 0,25 мг/л и резистентность > 0,5 мг/л;

• Streptococcus А, В, C, G: чувствительность ≤ 0,25 мг/л и резистентность > 0,5 мг/л.

* spp. Включает в себя все виды класса.

EUCAST отмечает, что для определения чувствительности к азитромицину определенных микроорганизмов может быть использован эритромицин.

Распространённость приобретенной резистентности может изменяться в зависимости от местности и времени для отдельная видов, поэтому местная информация о резистентности необходима, особенно при лечении тяжелых инфекций. В случае необходимости можно обратиться за квалифицированным советом, если местная распространённость резистентности такова, что эффективность препарата при лечении по крайней мере некоторых типов инфекций сомнительна.

Спектр антибактериальной активности азитромицина в отношении видов бактерий в соответствии с показаниями:

Обычно чувствительные виды

Аэробные грамотрицательные: Moraxella (Branhamella) catarrhalis, Neisseria gonorrhoae1, Haemophilus influenzae$, Haemophilus parainfluenzae$.

Другие: Chlamydia trachomatis*.

Виды, которые могут приобретать резистентность

Аэробные грамположительные

Staphylococcus aureus (метициллинустойчивые и метициллинчувствительные), Staphylococcus coagulase negative (метициллинустойчивый и метициллинчувствительный), Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococci viridans, Streptococcus agalactiae, Streptococcus группы G.

Устойчивые виды

Аэробные грамположительные: Corynebacterium spp., Enterococcus faecium.

Аэробные грамотрицательные: Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, Enterobacteriaceae.

* Клиническая эффективность продемонстрирована на чувствительных штаммах, выделенных в соответствии с утвержденными показаниями.

$ Промежуточная естественная чувствительность.

1 Конъюнктивит, вызванный Neisseria gonorrhoeae, требует системного лечения (см. раздел «Особенности применения»).

Фармакокинетика.

Азитромицин не определялся в плазме крови больных бактериальным конъюнктивитом после применения препарата в пределах рекомендуемых доз (предел чувствительности: 0,0002 мкг/мл в плазме). Исследования фармакокинетики у детей не проводились.