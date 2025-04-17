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Азиоптик Ромфарм (Azioptic Romfarm)
Азиоптик Ромфарм (Azioptic Romfarm)
Чернигов
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лисковская, 12/1
118.4 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
304,00
грн
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Фармация
Открыто
Закроется через 29 мин
Киев, ул. Малая Шияновская, 1
129.6 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
347,34
Экономия при брони:
-40,52 грн
306,82
грн
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Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
130.3 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
261,60
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 98
384.0 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
208,30
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Новый Буг, пл. Свободы, 40
432.3 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
289,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Черновцы, просп. Независимости, 95
524.6 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
349,20
Экономия при брони:
-14,88 грн
334,32
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, бульв. Итальянский, 11
560.6 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
287,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Новощепный ряд, 11
560.7 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
293,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Болгарская, 42
561.1 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
287,50
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
561.2 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
288,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 14
568.3 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
306,14
Экономия при брони:
-10,92 грн
295,22
грн
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Аптека
Открыто
Закроется через 29 мин
Харьков, ул. Парталы Станислава, 17-А
384.3 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
Аптеки медицинской академии
Открыто
Закроется в 19:00
Каменское, просп. Свободы, 24-Б
407.4 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
Аптеки медицинской академии
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, просп. Возрождения, 31
408.0 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
Аптеки медицинской академии
Открыто
Закроется через 59 мин
Днепр, пл. Вокзальная, 1
428.6 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
Аптеки медицинской академии
Открыто
Закроется в 19:00
Днепр, ул. Рабочая, 146
430.1 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
Аптеки медицинской академии
Открыто
Закроется в 22:00
Днепр, просп. Науки, 8-А
432.8 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
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